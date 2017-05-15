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    Скандал с пранкером на Евровидении: оргкомитет принес извинения

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    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером (92)

    (обновлено: )24011
    В пресс-службе оргкомитета отметили, что поступок Виталия Седюка является неприемлемым и недопустимым и противоречит общепринятым нормам поведения. Извинения принес и исполнительный продюсер конкурса в Киеве Павел Грицак.
    Задержанный пранкер Виталий Седюк, который во время финала Евровидения в Киеве снял штаны на сцене
    facebook.com/arsen.avakov.1

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Организационный комитет международного песенного конкурса Евровидение принес извинения за инцидент с пранкером Виталием Седюком в финале мероприятия.

    Финал Евровидения-2017
    УНИАН
    Пранкеры отметились на Евровидении. Конфуз во время выступления Джамалы

    В финале Евровидения-2017 в Киеве молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы и снял штаны, после чего был задержан охраной. Как позже выяснилось, им оказался известный пранкер и журналист Виталий Седюк. По данным главы МВД Арсена Авакова, за эту выходку полиция возбудила против пранкера уголовное дело по статье "хулиганство". В данный момент он находится в СИЗО в ожидании избрания меры пресечения. Ему грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

    "Поступок Седюка является неприемлемым и недопустимым и противоречит общепринятым нормам поведения. Оргкомитет Евровидения в Украине приносит свои извинения Джамале и его команде за форс-мажорный случай, произошедший во время ее выступления в прямом эфире финала песенного конкурса Евровидение, — говорится в сообщении пресс-службы.

    При этом отмечается, что в связи с выходкой пранкера свои извинения принес исполнительный продюсер конкурса в Киеве Павел Грицак. "Мы возмущены и никоим образом не поддерживаем такие провокации. Виновник должен понести ответственность за то, что совершил ", — цитирует пресс-служба его слова.

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    Оргкомитет Евровидения проводит собственное внутреннее расследование, о результатах которого сообщит позже. В то же время оргкомитет отметил, что во время конкурса в Международном выставочном центре, где была расположена сцена конкурса, действовал наивысший уровень безопасности. Все посетители проходили через металлоискатели, вещи каждого проверяли с помощью рентгена. Все запрещенные предметы и любые жидкости изымала охрана на пунктах контроля. Поэтому каждый зритель, пройдя все ступени проверки, не представлял угрозы для артистов и зрителей шоу, находясь в зрительном зале, заявили в пресс-службе.

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