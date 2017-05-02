Найман: топтание на месте стало национальной традицией Украины

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Международный валютный фонд ожидает от Украины скорейшего открытия рынка земли как государственной, так и частной собственности, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше в ходе международной конференции аграрных инвесторов.

"Либерализация рынка земли, включая продажу сельскохозяйственной земли, остается важным для усиления потенциала экономического роста Украины. В связи с этим мы создали рабочую группу с соответствующими министерствами в сотрудничестве со Всемирным банком, которая подготовит закон для открытия рынка земли и ее продажи с учетом ограничительных мер", – говорится в письме.

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Либерализация рынка земли вызвала в Украине острые дискуссии.

"Народ вы причинно-следственные связи умеете отслеживать?

Если, то…

Например, если открывается рынок земли, то приходят инвесторы, экономика растет. Возможно усиливается давление и в направлении других реформ (в том числе и судебной). Но это только возможно, а не обязательно по этой причине.

Если же рынок земли не открывается, то инвесторы не придут, а стагнация экономики продолжится", — написал управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман на своей странице в Facebook.

Он также напомнил, к каким последствиям приводят проволочки оттягивание бизнес-решений, продиктованные благими намерениями.

"Помнится долго не решались продать Укртелеком и в итоге его прихватизировали за копейки. (а в это время социалисты использовали его как партийную кассу)

Также долго не решались продать газотранспортную систему, а скоро она превратится в металлолом", — подчеркнул финансовый аналитик.

"Практически в любом решении можно найти добро и зло. Принимать бизнес-решения только при абсолютном отсутствии зла — это путь углубления упадка. Что мы сейчас и наблюдаем. Топтание на месте стало уже национальной традицией Украины. И все больше молодых активных людей уезжает из этого болота", — написал Найман.