Апрельская зима в Украине: смертельный урожай

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В плену стихии

Резкое ухудшение погоды в Украине в ночь на 19 апреля застало власти врасплох, а украинцам принесло немало проблем.

За сутки по Украине из-за обильного снегопада выпало до 25 сантиметров снега. Сильный снегопад обрушился на Харьков, Днепр, Запорожье, Львов и другие города. В результате непогоды в пяти областях остаются обесточенными 199 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Из-за резкого понижения температуры в Днепре, Запорожье, Черновцах, Николаеве и Харьковской области отменили занятия в школах. В ряде областей страны затопило объекты социальной инфраструктуры — детсады, интернаты, больницы, роддома.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что семь человек погибли в ДТП, спровоцированных непогодой.

Однако по прогнозам синоптиков холод и заморозки продлятся еще до 23 апреля. Основной удар непогоды ожидается на 20 и 21 апреля. Сообщается, что с Балкан в Украину движется циклон под названием "Петер", который принесет на юго-запад Украины дожди с мокрым снегом и сильным ветром.

Тем временем, горожане, комментируя последствия непогоды, всё больше критикуют власти за неспособность справится со снегопадом и его последствиями.

Буря в Днепре: жертвы и тысячи поваленных деревьев

Циклон, накануне накрывший Днепр, принес жителям немало проблем.

Значительные снежные осадки спровоцировали проблемы с общественным транспортом; до следующей недели закрылись школы.

Как рассказали в мэрии, из-за непогоды по городу поваленными оказались более 3000 деревьев, практически во всех районах энергетики фиксируют обрывы линий электропередач. Сотни жилых домов оказались обесточенными.

Мэр Днепра Борис Филатов признался, что власти города не были готовы к разгулу стихии. "Самостоятельно город не справится с последствиями стихии, поэтому мы будем просить помощи у правительства и мэров соседних городов", — сказал он.

Не обошлось и без жертв. В Новомосковске Днепропетровской области 65-летняя женщина получила травмы и многочисленные переломы из-за падения дерева. Впоследствии женщина умерла в больнице.

Спровоцировала стихия и настоящий транспортный коллапс в городе. Из-за поваленных деревьев и обрывов контактной сети в Днепре остановлена работа десяти из четырнадцати маршрутов трамваев. Три городских автобусных маршрута полностью остановлено.

Мэр предупредил, что возможны перебои с электричеством и водой.

Харьков

Немало пострадал от разгула стихии и Харьков. В результате — почти 1900 поваленных деревьев, на время были обесточены 40 многоэтажек и около 1000 домов в частном секторе, 6 детсадов и 2 школы.

Упавшие в результате непогоды деревья и ветки повредили 12 авто.

"Мы насчитали порядка 1700 упавших деревьев и 4446 веток у домов коммунальной собственности. По ЖСК зафиксировано порядка 80-ти поваленных деревьев и в частном секторе около 100 упавших деревьев и веток. На придомовых территориях придется утилизировать порядка 7-8 тысяч кубометров древесины", - сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

В то же время спецкор Юрий Ларин отмечает, что коммунальщики выехали на уборку, когда снегопад уже начал утихать.

"До 9:30 дороги в городе были нечищенные полностью, ремонтников нигде не было. Действовать начали только после того, как все утихло. Я лично проехался из поселка Жуковского, кто знает Харьков — поймет, где это. Это ближе к окраине. До самого центра Белгородское шоссе, Сумская и в районе площади Свободы ничего не было почищено. Пожалуй, такое использование снегоуборочной техники связано с прогнозами и, пожалуй, с экономией каких ресурсов. Поэтому когда снег начал утихать, только тогда техника выехала на уборку", - рассказал Ларин.

Мариуполь и Запорожье: обесточенные подстанции, затопленный пляж и больница

В результате непогоды в Мариуполе ночью было обесточено 30 подстанций, сообщает 0629.

Сильный ветер вывел из строя сети в районе Городского парка, автовокзала, а также в Центральном районе.

Затопило и городской пляж. "Когда дует юго-западный ветер скоростью более 17 м/c, то волна поднимается от 1, 5 до 2 метров и накатывает на берег, но она быстро уходит", - сообщил начальник аварийно-володазной службы Мариупольского горсовета Александр Татай.

В Запорожье из-за сильного дождя затопило детскую больницу, пишут местные СМИ.

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В результате непогоды в Запорожье упали более 400 деревьев, а детей отправили на вынужденные каникулы до понедельника.

В Запорожской области почти полтысячи поваленных деревьев. Как передает "112 Украина", спасатели насчитали десятки поврежденных авто. Были повреждены также два фасада домов, которые уже восстановлено.

По материалам из открытых источников интернет