Снег на голову. Как Запорожье и Днепр переживают удары стихии

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РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

На днях ряд южных и восточных областей засыпало снегом. Из-за этого повалило около 2,5 тысяч деревьев, перебиты линии электропередач, отменены рейсы из ряда аэропортов, а в некоторых городах даже закрыли школы. Больше всего от непогоды пострадали Запорожская, Харьковская и Днепропетровская области.

В Запорожской области 24 населенных пункта по-прежнему остаются обесточенными. В самом Запорожье повалило около 400 деревьев, школы до конца недели закрыли, и даже временно прекратили авиасообщение.

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Подробнее о ситуации в Запорожской области сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы пресс-секретарь главного управления ГСЧС области Юлия Барышева.

(публикуется на языке оригинала)

Яка ситуація зараз в області?

— Запоріжжя потрошку оговтується від вчорашнього потужного циклону, який пронісся на теренах області. І починаючи з вчорашнього дня на території Запорізької області було повалено 102 дерева. З них 42 дерева прибрали рятувальники і 57 комунальники.

Загалом залучалися 46 одиниць рятувальної техніки та 137 чоловік особового складу. Підрозділи ДСНС надали допомогу та витягнули дві вантажівки, один мікроавтобус та один автомобіль швидкої допомоги.

Станом на сьому ранку відсутнє електропостачання у чотирьох населених пунктах Запорізької області: Вільнянський район — три населених пункти, Запорізький район — один населений пункт, а також в деяких районах міста Запоріжжя. Працюють 62 співробітники та 15 одиниць техніки. Від облавтодору залучено 16 одиниць техніки та 23 працівники. Від Гідрометцентру ми очікуємо завтра погіршення погодних умов, і до нас надійде другий активний циклон, який вийшов з південно-західної частини Балкан.

Як готуєтеся до другої хвилі?

– Рятувальники готові працювати 24 години на добу. Вони працюють у будь-яких кліматичних умовах, не зважаючи на час доби. На додатковому чергуванні буде знаходитися техніка підвищеної прохідності, тобто автомобілі ЗІЛ-131. Вони введені в бойові розрахунки.

Чи планується перекривати якісь траси в області?

– Ні, поки що такої необхідності не існує.

А аеропорти та вокзали працюють?

– Аеропорт не працює тимчасово, тому що розмита злітна смуга. Але будемо сподіватися, що найшвидшим часом це ліквідують.

В самому Запоріжжі в усіх районах є вже світло?

– В Запоріжжі в деяких районах воно поки що відсутнє.

Также подробнее о ситуации в Днепропетровской области сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы пресс-секретарь главного управления ГСЧС в области Дарья Гречищева.

Есть ли у вас данные относительно того, сколько людей пострадало из-за непогоды?

– У нас за прошедшие сутки на линию 101 и 112 поступило более 2,6 тысячи звонков от населения с просьбами оказать помощь по ликвидации неблагоприятных погодных условий. Это и деревья поваленные, и заторы на дорогах.

В результате падения деревьев, по нашим данным, пострадала женщина в Новомосковске, которая погибла от травм в больнице.

Силами спасателей было распилено и убрано 104 аварийных дерева по области, вытянуто из пробок 627 единиц техники. Мы работали в усиленном режиме. Было около 200 единиц техники службы спасения и 500 человек личного состава. На сегодняшнее утро ситуация стабильная. Все дороги у нас проездные. Осадки закончились.

Мы обращаемся к населению оставаться внимательными, потому что сохраняется небольшой гололед на дорогах.

Все трассы открыты?

– Да. Все трассы открыты, все расчищено. Работали до четырех утра. И сейчас все могут успешно двигаться по всем направлениям.

Что касается электроснабжения населенных пунктов в Днепропетровской области, есть какие-то проблемы?

– В результате порывов было около 100 тысяч абонентов обесточено. Работают бригады ремонта электросетей. Работа еще в некоторых районах продолжается.

То есть не все районы и населенные пункты подключены обратно к электросистеме?

– Еще не все. Но обещают, что в ближайшее время в течение дня будет все исправлено и отремонтировано, потому что сейчас осадки закончились и в принципе, работы можно продолжать. Об этом будут еще дополнительно информировать службы.

Вы уже упомянули о том, что из-за падения дерева погибла женщина. Сколько вообще деревьев упало?

– По области более 500 деревьев, по городу – в районе 200. Были случаи, когда в результате падения деревьев страдали транспортные средства. У нас зафиксировано восемь случаев.

Температура в городе сейчас плюсовая?

– На сегодня нам обещают 0-5 градусов – это утром. И 1-6 градусов тепла днем.

Есть ли нужда в пунктах обогрева?

– На данное время к нам не обращались по установке пунктов обогрева. Это компетенция местных органов власти. В тех местах, где на дороге нужен был водителям чай теплый, это было организовано.

Синоптики говорят о том, что снег на востоке и на юге Украины снова будет в пятницу.

– Штормовое предупреждение у нас еще продолжается. И мы работаем в усиленном режиме и мониторим ситуацию. На все вызовы готовы реагировать.

Городской глава Борис Филатов говорит, что сейчас очень высокий уровень воды в Днепре, что угрожает подтоплением. Действительно ли есть такая проблема?

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– Относительно подтопления, у нас вчера был один случай в жилом секторе. Мы откачивали 20 кубических метров воды. Какой-то чрезвычайной ситуации нет.

Ранее директор Института информационного общества Ярослав Павловский в эфире "ГС" заявил, что ни одна коммунальная служба в городах, где внезапно выпал снег, не была готова к такому изменению погоды.

Также министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире Голоса Столицы, что в проблемных регионах водители должны воздержаться от поездок еще два дня, поскольку неблагоприятные погодные условия прогнозируют до воскресенья.