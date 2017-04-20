Пенсионная реформа – мертвому припарки

УНИАН

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал "осовременивание" пенсий в рамках предстоящей Пенсионной реформы. По его его словам, это позволит уже с 1 октября нынешнего года поднять пенсии украинским пенсионерам. Кабмин намеревается "осовременить" пенсии для 5,62 млн украинских граждан.

По расчетам правительства, приблизительно 1,3 млн граждан получат повышение пенсии до 200 грн, 1,2 млн граждан — от 200 грн до 500 грн, 1,993 млн — от 500 грн до 1 тыс грн. Еще 1,1 млн граждан получат свыше 1 тыс грн помесячной доплаты.

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"Мы предлагаем реформу, которая даст возможность по таким цифрам выйти на 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров. И еще мы хотим приблизить с декабря индексацию на 1 октября – и мы сможем это сделать, когда проведем пенсионную реформу, – и это будет означать, что 9 из 12 миллионов пенсионеров получат повышение пенсий в постоянном измерении", – подчеркнул Гройсман.

Что на самом деле означает "осовременивание", предложенное правительством, и кто именно из пенсионеров может рассчитывать на повышение пенсий, и сократится ли число нуждающихся украинских стариков обсудили эксперты на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

В настоящее время пенсия украинцев зависит от трех показателей: средней зарплаты по стране на момент, когда выходил на пенсию, стажа и соотношения собственной зарплаты к средней. Учитывая, что средняя зарплата растет с каждым годом, пенсии украинцев действительно нуждаются в том, чтобы их "осовременили".

Более того, как отметила старший научный сотрудник отдела социально-экономических проблем труда Института экономики и прогнозирования НАН Украины Светлана Жовнир, ситуация на потребительском рынке в 2015-2016 годах характеризовалась значительным ростом инфляции, в результате большое количество пенсионеров оказались за чертой бедности.

"Рост цен и тарифов составлял 43%, что почти в два раза превысило показатель 2014 года и было, как это подтверждает Государственный комитет статистики, наибольшим за последние 20 лет. При этом социальные стандарты были проиндексированы всего на 24%, то есть мы видим, что это совсем неадекватные шаги государства по обеспечению достойного уровня жизни украинских граждан. В частности, пенсионеров", — констатировала Жовнир.

Ужесточить и отбить мотивацию

Как пояснила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко, "осовременивание" пенсий означает повышение пенсий путем их перерасчета на новую зарплатную базу и напомнила, что подобные тотальные перерасчеты всех существующих пенсий проводились в Украине уже трижды: в 2004, 2008 и в 2012 году.

"Что касается анонсированного с 1 октября повышения пенсий в связи с осовремениванием, то следует учитывать, что перерасчет этого года имеет существенную отличие, и поэтому повышение пенсий получат далеко не все пенсионеры", — сказала Ткаченко.

Она также обратила внимание на изменение подхода к оценке страхового стажа. Если сейчас один год стажа оценивается с применением коэффициента 1,35, то последний предлагается понизить до 1.

"Его применение в свое время было связано с тем, что когда минимальный размер пенсии увязали с прожиточным минимумом, и прожиточный минимум индексировали должным образом в соответствии с инфляцией, а не так как это делалось в последние три года, то получалось, что минимальная гарантия была значительно выше, чем результат страховой формулы. И это привело к тому, что практически все пенсионеры получали прожиточный минимум, и нужно было вводить какую-то дифференциацию. И эту проблему решили за счет так называемого бонуса — на 35% увеличили стоимость каждого года страхового стажа. Благодаря этому обычный пенсионер при выходе на пенсию получал в формуле результат, который позволял превысить прожиточный минимум", — пояснила эксперт.

Изъятие данного коэффициента из формулы, подчеркнула эксперт, будет касаться не только граждан, которые уже на пенсии, но и будущих пенсионеров. По ее словам, формула расчета пенсии становится более жесткой и перестает выполнять свою страховую роль.

"И в этом основной риск того, что пенсионная система у нас будет условно страховой, потому что преимущественное большинство людей будет выходить на пенсию, получая сразу прожиточный минимум, или какой-то другой минимум, даже имея необходимый стаж. Если взять усредненную зарплату за три года, с который были уплачены страховые взносы, 3 764 гривны и умножить 35%, то и с уже 1 мая это будет меньше, чем прожиточный минимум, — чуть больше 1 300 гривен. Мягко говоря, проработав 35 лет, вероятно человек хотел бы получить что-то большее", — сказала Ткаченко.

Достанется не всем

По ее словам, в результате более 5 миллионов пенсионеров не получат ничего от осовременивания пенсий, более того, благодаря таким расчетам наибольшее повышение — в 1 тысячу и более гривен — получат пенсионеры, уровень доходов которых и так выше среднего.

"При проведении подобных перерасчетов на новую зарплатную базу в выигрыше оказываются мужчины, в связи с тем, что у нас достаточно долгое время пенсионный возраст для женщин был на пять лет ниже, а с другой стороны — у нас очень высокий разрыв зарплат между мужчинами и женщинами. Если у мужчин зарплаты в среднем в полтора-два раза выше средней зарплаты, то у женщин в среднем зарплаты на уровне средней зарплаты по стране. То есть, те 5 миллионов, которые ничего не получат, будут практически сплошь женщины, и к этому нужно быть готовым. Учитывая, что у нас большой разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин, много пожилых женщин доживают свою жизнь в одиночестве. И к сожалению, даже с этим осовремениванием и с нынешним прожиточным минимумом, действительно можно констатировать, что риск бедности не уменьшаются", - пояснила эксперт.

Единственный путь?

"Нет ни одной возможности что-то изменить в системе пенсионного обеспечения за счет реформирования системы пенсионного обеспечения. Никогда в жизни нельзя решить проблему на том уровне, на котором она сложилась. Для того чтобы пенсии были осовременены или были больше нужно предпринимать совсем другие шаги, которые вообще не имеют никакого отношения к реформированию пенсионной системы. Говорить, что в сложившейся в стране ситуации, можно за счет увеличения пенсионного возраста как-то исправить ситуацию с дефицитом бюджета Пенсионного фонда — это либо невежество, либо какие-то мантры и вера в потусторонние силы, которые могут что-то сделать, либо бред", — сказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Он напомнил, что за последние три года в Украине размер пенсий сократился почти в три раза в долларовом эквиваленте.

По словам эксперта, походы Пенсионного фонда увеличиваются только в том случае, когда в стране растет производство и увеличиваются заработные платы — со 190 долларов в 2013 году до 67 долларов в 2016 г.

"Как не увеличивай пенсионный возраст, и что ты не делай с пенсионерами, а увеличить пенсию в три раза, до уровня 2013 года, невозможно. Для того, чтобы увеличить пенсии сейчас не нужно проводить никаких пенсионных реформ. А нужно ликвидировать все те реформаторские потуги, которые были сделаны правительствами Яценюка и Гройсмана", — подытожил Гаврилечко.