Резкое похолодание: власть сэкономит на отоплении и здоровье людей - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Непогода накрыла Харьковскую и Днепропетровскую области, также досталось и югу страны. Из-за резкого падения температуры в некоторых школах объявили дополнительные каникулы, а в больницах включают отопление.

Синоптики говорят, изменение погоды связано с тем, что страна оказалась "зажатой" между двумя циклонами.

В дома Тернополя, Львова Ивано-Франковска и других городов вернулось отопление. Между тем столичная власть говорит, что возобновлять отопительный сезон из-за похолодания не планируют.

Почему отопление в одних регионах возобновили, а в других — нет, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил экс-первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр Мазурчак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наприклад, у Львові відновили опалення, потеплішало у дитсадках і школах Чернігова. А столична влада каже, що на теплі батареї киянам годі й чекати. Чому?

— Я вважаю, що немає ніякої проблеми у відновленні. У такому випадку, якщо ми бачимо, що різко похолодання іде, і протягом трьох днів ми маємо температуру нижчу 8 градусів, вони зобов'язані відновити опалення. Там, де є подача гарячої води в будинки, там немає взагалі проблеми відновити опалення.

Київські чиновники пояснили, що для поновлення роботи системи потрібен приблизно тиждень.

— Я поясню, як воно фактично працює. Є в Києві 4 тисячі в однотрубному численні кілометрів труб тепла. Так от, якщо ми говоримо про теплотрасу, яка підходить до будинку або до центрального теплового пункту, вона заповнена гарячою водою сьогодні, тому що вона подає гарячу воду. І все рівно цей теплоносій підходить. Єдине, що треба зробити, це запустити систему опалення конкретного будинку. Для цього потрібна одна доба. Але організаційно це організувати досить складно. І при цьому будуть деякі втрати фінансові міста. Але якщо цього не зробити, то ми втрачаємо на здоров'ї киян або міст, де це не зроблено. Якщо ми говоримо про дитячий садок, про лікарню — така сама ситуація: теплоносій підходить, тому що він дає гарячу воду. У тих містах, де гарячого водопостачання немає, там дійсно є проблема, тому що треба заповнювати всю систему.

В якому разі київська влада зобов'язана була б відновити теплопостачання?

— Вона зобов'язана, якщо протягом 3 діб середня температура добова менше 8 градусів. Вже така ситуація є. І сьогодні треба це робити. Тому що уже три доби менше 8 градусів середня температура.

Чому в такому разі перестали опалювати, якщо прогнози синоптиків не таємниця, й про погіршення погоди стало відомо не сьогодні?

— Хочуть зекономити на людському здоров'ї. Тому що якщо це включати, ми розуміємо, що десь буде якийсь порив, десь треба попрацювати, більше затрати людські, це треба мобілізувати всіх працівників ЖЕКів, теплокомуненерго. Вони повинні інтенсивно всі попрацювати. Якісь затрати треба на це понести. Але це варто того, щоб їх понести.

Тобто якоїсь технічної великої різниці в опалювальній системі Львова та Києва немає? Це виключно добра воля місцевої влади?

— Так. У нас можуть бути, скажемо так, 10% будинків від загального, де немає гарячої води, де є індивідуальні котельні. Це може мати місце. Але в нас 172 котельні малих, які можна запалити швидко. А дві ТЕЦ подають гарячу воду на місто постійно, тому що вони виробляють електроенергію. Тому для них взагалі це не є сьогодні проблемою, а це більше 50% міста тільки від цих двох ТЕЦ опалюється. Тому це організаційні заходи, які повинні швидко в таких випадках розвертатися.

Частково опалення можна відновити, наприклад у лікарнях?

— Можна. Абсолютно. Це ж не є сьогодні проблемою. Це треба зробити. Як ви пам'ятаєте, завжди, коли ми починали опалювальний сезон, то лікарні, пологові будинки, дитячі садки ми завжди включали раніше всіх. І робили це відразу, якщо це 15 числа пуск, то вже 16-17 у нас повністю всі були в опаленні. Немає сьогодні цієї технічної проблеми. Є організаційна, яку треба просто вимагати, щоб вони це зробили, і це зробити можна швидко.

Як це правильно оформити, щоб мерії все ж таки довелося це зробити?

— Залежно від того, якщо на сьогодні в лікарнях температура в палаті не відповідає нормі, лікар зобов'язаний повідомити про це керівництво, сказати, що мені треба відновити. Вони не можуть виписати хворих із лікарні, так як можна відпустити дітей на канікули, це зобов'язана мерія забезпечити: не можете в конкретний заклад подати тепло, привезіть 100, 200 електрокамінів, і обігрівайте цими камінами. Але ви повинні створити умови для лікарні, дитячого садка, наприклад, або якогось інтернату.

Ранее замглавы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджетной политики Петр Кузик в эфире "ГС" заявил, что представители городской власти виновны в том, что вовремя не сообщили об аварийном состоянии Шулявского моста.