Амбрелла хороша к дождю. За чем Порошенко в Лондон поехал

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета – для РИА Новости Украина

Программа визита в Лондон была достаточно широка – лидер Украины встречался с представителями правительства и парламента, бизнес-кругами, а также выступил в самом влиятельном британском брейн-центре – Королевском институте международных отношений Chatham House. Выступил с лекцией о необходимости совместной борьбы с Россией, где по традиции поругал Москву.

Даже сравнил ее с крокодилом, которого бессмысленно кормить, дабы он не съел кормящего сегодня.

Но, конечно, он поехал в Великобританию не только для того, чтобы рассказать умным людям о русских крокодилах. Он, как верно отметили журналисты, приехал искать "добрые руки", в которые можно отдаться.

Лондон вам в помощь

Ситуация у Порошенко крайне сложная – американская и европейская крыши, в надежности которых он убеждал украинских граждан, уже протекли. Трамп не только продолжает игнорировать украинский эксперимент своего предшественника, но и начинает процесс нормализации отношений с Россией (шоу с сирийским ударом и успешный визит Тиллерсона тому свидетельство). Европа, конечно, выжидает окончательного определения вектора российско-американских контактов и будет подстраиваться под него, однако уже очевидно, что без стимулирующих пинков Вашингтона Брюссель вряд ли будет стимулировать российско-западный конфликт, тем более из-за столь проблемного актива, каковым стала Украина. Скорее наоборот, ЕС пойдет по пути нормализации отношений с Москвой.

Собственно, уже идет – так, Еврокомиссия обратилась к европейским государствам с просьбой прекратить судебные тяжбы вокруг "Северного потока-2". "Возможно, таким образом, Еврокомиссия пытается снять с себя часть ответственности за реализацию СП-2, точнее, переложить ее на национальные правительства. Торг вокруг проекта переместится в область межгосударственных отношений", — считает сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. В этом случае Москве и Германии (чей посол на Украине уже не раз был замечен в "контрреволюционной пропаганде", например, в виде призывов к украинской власти начать диалог с Донбассом), конечно, будет гораздо проще реализовать этот проект.

Еще один немаловажное основание для евроскептицизма украинского руководства – Турция. В Брюсселе ожидают серьезной конфронтации с Эрдоганом (у Европы есть два года, чтобы не допустить превращения Турции в угрожающий Евросоюзу султанат), и, поскольку ЕС неспособен вести так много конфликтов одновременно, он будет заканчивать менее значимые противостояния. В том числе и с Россией по Украине.

Поскольку на Брюссель и на Вашингтон уже надежды мало (хотя теоретически все возможно, в том числе и резкое обострение российско-европейских отношений), Порошенко "ищет добрые руки" в Лондоне. На первый взгляд, у него есть основания считать, что они там отыщутся. На второй, их нет.

Есть желание, нет возможностей

Да, украинские и британские элиты объединены русофобией. Многие британские политики были бы совсем не против поконфликтовать с Россией. Тот же министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон уже, вроде как, сделал первый подход к снаряду, когда попытался убедить остальных участников G7 ввести новые персональные санкции в отношении российских военных. Да, помимо русофобии здесь есть желание использовать украинский проект как способ восстановить свое мировое великодержавное реноме. А заодно и поконфликтовать с континентальной Европой, которая занимает антибританскую позицию и унижает Лондон угрозами сделать "жесткий Брекзит", то есть содрать с Британии максимум денег и выбросить ее из максимального количества общеевропейских соглашений.

Однако проблема в том, что для реализации всего этого необходимо не только желание, но и ресурсы, влияние и суверенитет. У современного Лондона нет ничего из вышеперечисленного. Высокие лбы в Chatham House выслушали "плач Ярославны", выразили моральную поддержку, но в одиночку Лондон попросту не пойдет против тренда, обозначенного Германией, Францией и – что особенно важно – Соединенными Штатами.

Если Петр Порошенко надеется, что Лондон наложит вето на потенциальные сделки между Трампом и Путиным, то такой сценарий крайне маловероятен. Тереза Мэй не рискнет вступать в конфронтацию с американским президентом, особенно на фоне начинающейся в Великобритании предвыборной кампании (премьер объявила о досрочных выборах, целью которых является упрочение позиций ее партии на фоне спорного Брекзита).

Лучше в Лондон, чем в Ростов

Не поможет Лондон, скорее всего, и деньгами, по крайней мере, в серьезных масштабах. Во-первых, нужно изыскивать деньги на выход Британии из ЕС, во-вторых, очередной спуск финансов в украинскую черную дыру не одобрят избиратели, ну и, наконец, в-третьих, Украина попросту инвестиционно непривлекательна. Тем более для частного бизнеса, которому Порошенко предложил "расширять инвестиции на Украину". Власть Украины крайне нестабильна, рейтинг Рады менее 20%, рейтинг президента не намного больше, "предохранительный клапан" в виде досрочных выборов Порошенко не включает, вместо этого угрожая начать самоубийственную для режима войну с Россией. О каких инвестициях может идти речь?

Неудивительно, что часть британских элит уже относится к украинскому президенту, как к списанному активу. В течение 18 апреля и утра 19-го ведущие британские СМИ отреагировали на визит… никак. Они его попросту не замечали. Порошенко попал в прессу только после выступления в Chatham House и, возможно, попадет еще раз, если встретится с Мэй. На момент сдачи статьи встречи еще не было, но она, скорее всего, состоится – ведь это Тереза Мэй приглашала Порошенко в Лондон. Если она его проигнорирует, то это будет самое серьезное поражение украинского режима со времен отказа Трампа встречаться с Порошенко в феврале 2017 года.

По сути, Лондон может помочь Петру Алексеевичу лишь в одном. Британская столица всегда была излюбленным местом для правителей третьих стран, вынужденных бежать из дома. Место для Порошенко там всегда найдется, и, для украинского президента это не худшее место ссылки. Всяко лучше, чем ехать в Ростов, куда, вполне возможно, его и не пустят.

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