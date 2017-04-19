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    Снежный коллапс: в Днепропетровской области дерево убило женщину

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    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (25)

    (обновлено: )17203
    Полиция порекомендовала жителям не ходить под линиями электропередач и связи и вблизи их опор, а также по возможности ограничить пребывание под деревьями.
    В Днепропетровской области дерево убило женщину
    ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Женщина погибли в Новомосковске Днепропетровской области в результате травм, полученных после падения на нее дерева, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Сообщение о несчастном случае поступило в Новомосковский отдел полиции 18 апреля. Трагедия произошла на улице Гетманская. Следственным отделом Новомосковского полиции решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований", — говорится в сообщении.

    ГУ Нацполиции в Днепропетровской области
    В Днепропетровской области дерево убило женщину

    Погибшей было 65 лет.

    Полиция рекомендуют жителям не ходить под линиями электропередач и связи и вблизи их опор, а также по возможности ограничить пребывание под деревьями.

    Ранее сообщалось о непогоде в Харькове и Запорожье.

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