Снежный коллапс: в Днепропетровской области дерево убило женщину

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Женщина погибли в Новомосковске Днепропетровской области в результате травм, полученных после падения на нее дерева, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.
"Сообщение о несчастном случае поступило в Новомосковский отдел полиции 18 апреля. Трагедия произошла на улице Гетманская. Следственным отделом Новомосковского полиции решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований", — говорится в сообщении.
Погибшей было 65 лет.
Полиция рекомендуют жителям не ходить под линиями электропередач и связи и вблизи их опор, а также по возможности ограничить пребывание под деревьями.
Ранее сообщалось о непогоде в Харькове и Запорожье.