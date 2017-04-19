Снежный коллапс: в Днепропетровской области дерево убило женщину

ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Женщина погибли в Новомосковске Днепропетровской области в результате травм, полученных после падения на нее дерева, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Сообщение о несчастном случае поступило в Новомосковский отдел полиции 18 апреля. Трагедия произошла на улице Гетманская. Следственным отделом Новомосковского полиции решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований", — говорится в сообщении.

ГУ Нацполиции в Днепропетровской области В Днепропетровской области дерево убило женщину

Погибшей было 65 лет.

Полиция рекомендуют жителям не ходить под линиями электропередач и связи и вблизи их опор, а также по возможности ограничить пребывание под деревьями.

Ранее сообщалось о непогоде в Харькове и Запорожье.