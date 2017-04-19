Украинцев ждет существенное ухудшение погоды

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КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что сложные погодные условия продлятся на юго-востоке Украины до 22 апреля.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение недели с 18 по 22 апреля в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается значительное ухудшение погодных условий. Резкое снижение температуры, дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, а также резкие порывы ветра местами достигают уровня опасного явления и уже вызвали немало неудобств для населения", — говорится в сообщении.

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За минувшие сутки в некоторых восточных областях сильно похолодало, выпал снег. На вечер среды обесточенными из-за непогоды остаются более 500 населенных пунктов в пяти областях.