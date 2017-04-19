наверх
19.04.201723:17
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.17
  • USD26.85+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украинцев ждет существенное ухудшение погоды

    Тема:

    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (29)

    (обновлено: )173
    В течение недели с 18 по 22 апреля в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается значительное ухудшение погодных условий, прогнозирует Гидрометцентр.
    Снегопад в Запорожье
    ipnews.in.ua

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что сложные погодные условия продлятся на юго-востоке Украины до 22 апреля.

    Снегопад в Запорожье
    zabor.zp.ua
    Соцсети: снег идет, а ТЭС - в отключке. Это апокалипсис, ребята?

    "По прогнозам Укргидрометцентра, в течение недели с 18 по 22 апреля в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается значительное ухудшение погодных условий. Резкое снижение температуры, дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, а также резкие порывы ветра местами достигают уровня опасного явления и уже вызвали немало неудобств для населения", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Снег в Харькове: коммунальные службы "прятались" от стихии — спецкор

    За минувшие сутки в некоторых восточных областях сильно похолодало, выпал снег. На вечер среды обесточенными из-за непогоды остаются более 500 населенных пунктов в пяти областях.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снегопад в Запорожье
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украина против России: суд в Гааге