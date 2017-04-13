Российские соотечественники обратились к ОБСЕ в Киеве

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Проведенная радикальными националистами акция по срыву русского диктанта со всей очевидностью не только нарушает права человека в Украине, но и противоречит европейским ценностям, к которым будто бы стремится Киев, говорится в коллективном письме представителей украинской интеллигенции и деятелей культуры.

Привлечь внимание ОБСЕ

Встреча руководителей "Русского национально-культурного сообщества" и киевской общественности с представителями офиса Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств состоялась12 апреля в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Киеве.

Как сообщили РИА Новости Украина в РЦНК, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы, связанные с защитой законных прав и интересов русского и русскоязычного населения Украины.

Внимание представителей ОБСЕ было особо привлечено к произошедшему 8 апреля хулиганскому нападению на РЦНК, которое было совершено активистами праворадикальных националистических организаций.

Результатом нападения стал срыв Международной гуманитарной акции "Тотальный диктант" и Всеукраинской конференции "К миру и созиданию через духовную культуру".

"Говоря о недопустимости противоправных действий, участники встречи обратили внимание собеседников на то, что подобного рода варварские проявления приобрели систематический характер", – отметили в РЦНК.

Российские соотечественники встретились с представителями ОБСЕ в РЦНК в Киеве

Представителям ОБСЕ было передано коллективное обращение представителей украинской творческой интеллигенции, деятелей науки и культуры, журналистов с требованием обратить внимание на вопиющие нарушения законов Украины, гарантирующих "свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств Украины".

Письмо, текстом которого располагает редакция РИА Новости Украина, адресовано Директору и исполняющему обязанности Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Хенрику Вилладсену, Главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине послу Эртурулу Апакануи, Директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Михаэлю Георгу Линку.

Приводим текст письма полностью:

"Уважаемые господа!

Мы, нижеподписавшиеся, выражаем глубокую обеспокоенность срывом Международной акции "Тотальный диктант – 2017" по русскому языку, которую предполагалось провести 8 апреля в Киеве в помещении Российского Центра науки и культуры. Нас возмущает как сам факт срыва диктанта, так и та форма, в которой срыв был осуществлён.

Утром 8 апреля во двор Российского Центра проникли отряды радикалов из партии "Национальный корпус". Они заблокировали все входы и выходы, а затем проникли в здание Центра. Проявляя агрессивность по отношению к присутствующим, активисты сообщили, что их цель – не допустить проведение диктанта. С руководством и сотрудниками Центра они разговаривали в очень грубой, унижающей человеческое достоинство форме, рассчитывая на то, что учтивые и тактичные сотрудники Центра не станут оказывать сопротивления в подобной ситуации. Со стороны полиции, безучастно наблюдавшей за происходящим, не последовало при этом никаких действий. За нарушение общественного порядка никто из активистов не был наказан (хотя явно имелись все основания для привлечения их к административной ответственности).

Мы не можем оставаться безразличными к подобным выходкам радикалов. Во-первых, потому что тотальный диктант по русскому языку является образовательной акцией. Цель её – предоставление возможности проверить знание русского языка тем, кто этого желает. Никакого принуждения здесь нет, акция – абсолютно добровольная. Дело поддержки просвещения и культуры по нашему представлению – процесс, безусловно, позитивный. Любые попытки воспрепятствовать ему неизбежно наносят ущерб здоровому цивилизованному государству и обществу. Во-вторых, хотя радикалы пытались представить свою акцию как меру по защите украинского языка, их действия, по сути, были направлены на ущемление прав людей, чей родной язык – русский, и тех говорящих по-украински граждан нашей страны, которые испытывают уважение к русскому языку и русской культуре. А это противоречит не только Конституции Украины, но и правовым нормам Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств, ратифицированной 24 октября 1999 года Верховной Радой Украины по требованию Совета Европы, и действующему в Украине Закону о языках.

Сегодня власти и почти все влиятельные общественные и политические силы Украины утверждают, что страна выбрала путь в Европу и стремится приобщиться к европейским демократическим ценностям. Проведенная радикальными националистами акция по срыву русского диктанта со всей очевидностью не только нарушает права человека в Украине, но и противоречит этим ценностям. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы государства, подписавшие в свое время Хельсинкский Заключительный Акт, потребовали от украинских властей расследования нападения радикалов на Российский центр науки и культуры в Киеве и привлечения к ответственности виновных в совершении противоправных деяний".

Напомним, в субботу 8 апреля радикалы сорвали проведение в Украине международной акции "Тотальный диктант-2017", заблокировав вход в Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве. На стены здания радикалы наклеили листовки с символикой "Национального корпуса", сотрудников центра к рабочим местам не пропускали, в их адрес звучали угрозы. Полиция в происходящее не вмешивалась.

В целях обеспечения безопасности руководство РЦНК приняло решение не проводить диктант не только в Киеве, но и в других городах Украины.