наверх
13.04.201706:49
Курсы валют НБУ
  • EUR28.50- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Знаменитый российский актер Степанов выбросился из окна в Москве

    (обновлено: )85510
    По данным источника, актер упал с небольшой высоты — примерно уровня третьего этажа. Причину поступка он не пояснил, отметив, что, по его данным, Василия Степанов выпрыгнул из окна самостоятельно.
    Актер Василий Степанов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Российский актер Василий Степанов, сыгравший главную роль в фильме "Обитаемый остров", выпал из окна жилого дома в Москве и остался жив, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

    Прощание с Евгением Евтушенко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Москве простились с Евгением Евтушенко

    По его словам, инцидент произошел в понедельник.

    "Актер Степанов выбросился из окна жилого пятиэтажного дома на Давыдковской улице. После падения он остался жив, от госпитализации отказался", — сказал собеседник агентства.

    Читайте также: Призрак бродит по ВСУ, призрак суицида

    По данным источника, актер упал с небольшой высоты — примерно уровня третьего этажа. Причину поступка он не пояснил, отметив, что, по его данным, Степанов выпрыгнул из окна самостоятельно.

    В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт падения мужчины, не уточнив других подробностей.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кадры из фильма "Обитаемый остров"

    "В полицию 10 апреля поступила информация о падении мужчины из окна жилого дома на улице Давыдковская. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — сказал представитель главка МВД.

    Ранее сообщалось, что вдова знаменитого голливудского актера Робина Уильямса раскрыла причину его самоубийства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии"
    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Юлия Тимошенко о Владимире Гройсмане. Видео
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США