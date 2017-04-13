Знаменитый российский актер Степанов выбросился из окна в Москве

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Российский актер Василий Степанов, сыгравший главную роль в фильме "Обитаемый остров", выпал из окна жилого дома в Москве и остался жив, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, инцидент произошел в понедельник.

"Актер Степанов выбросился из окна жилого пятиэтажного дома на Давыдковской улице. После падения он остался жив, от госпитализации отказался", — сказал собеседник агентства.

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По данным источника, актер упал с небольшой высоты — примерно уровня третьего этажа. Причину поступка он не пояснил, отметив, что, по его данным, Степанов выпрыгнул из окна самостоятельно.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт падения мужчины, не уточнив других подробностей.

"В полицию 10 апреля поступила информация о падении мужчины из окна жилого дома на улице Давыдковская. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — сказал представитель главка МВД.

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