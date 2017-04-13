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    Трамп надеется, что Европа не будет бояться Россию

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (167)

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    В среду на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президента США Дональда Трампа спросили, какой угрозы стоит бояться европейским странам со стороны России.
    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что международному сообществу удастся решить крупные конфликты, и странам Европы не придется бояться России.

    Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Lucy Nicholson
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    В среду на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Трампа спросили, какой угрозы стоит бояться европейским странам со стороны России.

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    "Надеюсь, в конечно счете им нечего будет бояться. Сейчас есть страх и определенные проблемы, но, в конечном счете, надеюсь, не будет страха и не будет проблем, и мир сможет жить дружно – это была бы идеальная ситуация", — сказал Трамп.

    "Это сумасшествие – то, что происходит. Будь то Ближний Восток, Украина, куда бы вы не посмотрели… В конечном итоге, надеюсь, мы избавимся от этих проблем и боятся будет некого", — добавил президент.

    Ранее Трамп заявил, что Россия "определенно могла знать заранее" о химатаке в Сирии.

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