наверх
13.04.201702:16
Курсы валют НБУ
  • EUR28.50- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп: Россия определенно могла знать заранее о химатаке в Сирии

    Тема:

    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (231)

    (обновлено: )1710
    Президент США, отвечая на вопрос, считает ли он, что Россия знала заранее о химатаке, отметил, что это вполне возможно, однако при этом подчеркнул, что в настоящее время "идут расследования" этого инцидента.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Хотелось бы думать, что РФ не знала о совершаемой химатаке в Сирии, высказал надежду президент США Дональд Трамп.

    Читайте также: Ракетный удар США по Сирии. Это начало большой войны, считают эксперты

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила на прошлой неделе о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    "Я считаю, что это точно возможно", — сказал Трамп, отвечая на вопрос, считает ли он, что Россия знала заранее о химатаке.

    Госсекретарь США Р. Тиллерсон прибыл с рабочим визитом в РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Холодный прием, горячие переговоры. Эксперт о визите Тиллерсона в РФ

    Он отметил, что в настоящее время "идут расследования" этого инцидента.

    "Я бы хотел думать, что они не знали, но определённо они могли знать", — добавил глава Белого дома.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

    Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

    Читайте также: Бросает в жар. В Украине резко вырос градус радикализма

    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии"
    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США