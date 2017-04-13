Олланд раскритиковал блокирование РФ резолюции по Сирии

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Применяя право вето в Совбезе ООН, Россия берет на себя ответственность за то, что систематически противостоит многостороннему подходу для решения сирийского вопроса, заявил президент Франции Франсуа Олланд.

"Россия берет на себя тяжелую ответственность за то, что систематически оказывает сопротивление многостороннему подходу для решения сирийского вопроса, чтобы защитить своего союзника (президента Сирии Башара) Асада. Только объединение международного сообщества для политического перехода в Сирии позволит восстановить мир, стабильность и суверенитет в этой многострадальной стране", — говорится в документе, распространенным Елисейским дворцом.

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Российская Федерация в среду воспользовалась правом вето в СБ ООН, заблокировав принятие проекта резолюции по Сирии. Проект резолюции на обсуждение СБ ООН вынесли Великобритания, Франция и США, он предлагал генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр ранее назвал проект резолюции "простым и сбалансированным". Как заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков, этот проект обвинял власти Сирии в проведении химической атаки против мирных жителей еще до проведения расследования и поэтому был заблокировал Россией.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила на прошлой неделе о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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​Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.