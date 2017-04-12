РФ против вынесения на голосование в СБ ООН резолюции по Сирии

КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. РФ считает нецелесообразной постановку на голосование в СБ ООН проекта резолюции по Сирии в среду, в том числе и в связи с тем, что США прорабатывают возможность отправки независимой миссии в Сирию, которая будет расследовать применение химического оружия там, заявил в рамках голосования в Совете Безопасности ООН зампостпреда РФ в ООН Владимир Сафронков.

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"Хотел бы сообщить уважаемым членам Совета Безопасности, что на встрече господина (госсекретаря США Рекса) Тиллерсона с министром иностранных дел (РФ) Сергеем Лавровым мы предложили американской стороне сделать совместное обращение к генеральному директору ОЗХО Ахмету Узюмджю с просьбой незамедлительно сформировать независимую международную миссию для посещения Хан-Шейхуна и авиабазы Шайрат, где предположительно были применены отравляющие вещества, и госсекретарь США взял вопрос в проработку", — сказал он.

По словам Сафронкова, РФ "ожидает, что в Вашингтоне конструктивно отреагируют на данное предложение в складывающейся обстановке, исходя, в том числе, и из этих соображений, а также завтрашнего, 13 апреля, заседания совета ОЗХО в Гааге, где будет обсуждаться весь комплекс этих вопросов". "Считаем постановку на голосование сегодняшнего проекта нецелесообразным", — подчеркнул зампостпреда.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила на прошлой неделе о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

​Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.