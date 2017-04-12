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    США не хотят эскалации напряженности с Россией - Белый дом

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (164)

    (обновлено: )23805
    России необходимо продемонстрировать "серьезный настрой" относительно сотрудничества с США и "реинтеграции в мировой порядок, основанный на соблюдении правил", заявил представитель Белого дома.
    Белый дом. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. США не хотят эскалации напряженности с Россией, заявил журналистам в среду высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

    Госсекретарь США Р. Тиллерсон прибыл с рабочим визитом в РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Представителя Белого дома спросили, не продвинулись ли Россия и США к эскалации в духе "холодной войны".

    "Мы не хотим эскалации. Госсекретарь (Рекс) Тиллерсон сегодня в Москве. Мы, конечно, понимаем, что нам нужен диалог с Россией, что это очень важно. Но нам с ними надо изучить, в каких областях мы могли бы вести с ними конкретное сотрудничество. Важно, чтобы Россия показала серьезный настрой относительно сотрудничества с нами и реинтеграции в мировой порядок, основанный на соблюдении правил", — заявил представитель Белого дома.

    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих

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