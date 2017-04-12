США не хотят эскалации напряженности с Россией - Белый дом

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. США не хотят эскалации напряженности с Россией, заявил журналистам в среду высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Представителя Белого дома спросили, не продвинулись ли Россия и США к эскалации в духе "холодной войны".

"Мы не хотим эскалации. Госсекретарь (Рекс) Тиллерсон сегодня в Москве. Мы, конечно, понимаем, что нам нужен диалог с Россией, что это очень важно. Но нам с ними надо изучить, в каких областях мы могли бы вести с ними конкретное сотрудничество. Важно, чтобы Россия показала серьезный настрой относительно сотрудничества с нами и реинтеграции в мировой порядок, основанный на соблюдении правил", — заявил представитель Белого дома.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих