Хроника 26 марта: крушение Ми-2 под Краматорском, масштабные протесты в России

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 26 марта, вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2, есть жертвы, а в результате минометного обстрела Авдеевки погибли трое бойцов ВСУ. Помимо этого вчера завершилось разминирование Балаклеи и близлежащих сел, а президент Петр Порошенко демилитаризировал недостроенный крейсер "Украина". Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Падение Ми-2 под Краматорском

Вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2. В результате крушения вертолета Ми-2, предварительно, погибли пять человек. Об этом заявил спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник. По его словам, это трое членов экипажа и два пассажира. Согласно одной из предварительных версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.

Обстрел Авдеевки: погибли трое бойцов ВСУ

В результате минометного обстрела позиций ВСУ возле Авдеевки смертельные ранения получили трое военнослужащих, сообщает пресс-служба штаба АТО. В воскресенье жилой сектор Авдеевки подвергся обстрелу из установок РСЗО "Град". Поступила информация о повреждении 18 домов, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Донецкой области. "В результате повреждены частные дома местных жителей… некоторые из них полностью разрушены", — говорится в сообщении.

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Завершилось разминирование Балаклеи и близлежащих сел

Пиротехники завершили разминирование жилых кварталов Балаклеи Харьковской области и прилегающих сел. Об этом сообщила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная. По ее словам, всего было изъято около 1000 взрывоопасных предметов, сейчас к электроснабжению уже подключены 95% абонентов Балаклеи. Все боеприпасы, которые разлетелись в результате взрыва в Балаклее, будут ликвидировать на специально построенном полигоне, который сооружают недалеко от города.

Порошенко демилитаризировал недостроенный крейсер "Украина"

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации недостроенного крейсера "Украина". Об этом сообщил первый заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь. По его словам, также готовится проект постановления Кабинета министров о демилитаризации корабля. Сообщается, что проект согласовали Минобороны и "Укроборонпром" и должны рассмотреть в Министерстве финансов и Министерстве юстиции.

В Ивано-Франковской области перевернулся автобус с паломниками

В селе Гошев Долинского района в Ивано-Франковской области перевернулся автобус с паломниками, 10 человек получили травмы, пятеро из них госпитализированы. Согласно информации, 58-летний водитель на подъеме к Гошевского монастырю не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Вначале автобус начал катиться назад и въехал в столб. После столкновения автобус "Неоплан" с паломниками из Тисменицкого района перевернулся на левую сторону.

Воскресенье протестов в Москве и Санкт-Петербурге: задержаны 600 человек

Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Около 600 участников несогласованной акции, в том числе ее организатор Алексей Навальный, были задержаны. Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу после того, как власти Москвы отказали ему в проведении митинга в центре города.

В Киеве прошла акция в поддержку задержанных в День Воли в Белоруссии

В Киеве под посольством Белоруссии прошла акция в поддержку задержанных во время Дня Воли 25 марта. В субботу в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла акция оппозиции День воли. В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, 700 человек были задержаны.

На выборах в Болгарии лидирует партия экс-премьера ГЕРБ

На досрочных парламентских выборах в Болгарии лидирует партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым с 32,8%. Об этом свидетельствуют данные exit polls. Болгарский парламент состоит из 240 депутатов, которые избираются посредством всеобщего народного голосования на четыре года. Партия проходит в парламент при условии, что за нее проголосовали более 4% избирателей.

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Именно 26 марта все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом "эпилепсия". Чтобы развеять мифы о болезни, девятилетняя девочка Кессиди Меган, страдающая от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них, и придумала "Фиолетовый день". Инициативу девочки поддержала сначала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии, а затем и другие организации мира.