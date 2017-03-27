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    Аналитика и комментарии

    Хроника 26 марта: крушение Ми-2 под Краматорском, масштабные протесты в России

    Тема:

    Крушение вертолета Ми-2 под Краматорском (5)

    (обновлено: )40620
    Накануне во время массовых протестов в Москве и Санкт-Петербурге были задержаны 600 человек, в Киеве прошла акция в поддержку задержанных в День Воли в Белоруссии, а в Ивано-Франковской области перевернулся автобус с паломниками.
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    Новости Донбасса

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В воскресенье, 26 марта, вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2, есть жертвы, а в результате минометного обстрела Авдеевки погибли трое бойцов ВСУ. Помимо этого вчера завершилось разминирование Балаклеи и близлежащих сел, а президент Петр Порошенко демилитаризировал недостроенный крейсер "Украина". Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Крушение Ми-2 под Краматорском
    Канал "Военное телевидение Украины" в Youtube
    Крушение Ми-2 под Краматорском: кадры с места аварии

    Падение Ми-2 под Краматорском

    Вблизи Краматорска потерпел крушение военный вертолет Ми-2. В результате крушения вертолета Ми-2, предварительно, погибли пять человек. Об этом заявил спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник. По его словам, это трое членов экипажа и два пассажира. Согласно одной из предварительных версий, вертолет упал в результате столкновения с линией электропередач.

    Обстрел Авдеевки: погибли трое бойцов ВСУ

    В результате минометного обстрела позиций ВСУ возле Авдеевки смертельные ранения получили трое военнослужащих, сообщает пресс-служба штаба АТО.  В воскресенье жилой сектор Авдеевки подвергся обстрелу из установок РСЗО "Град". Поступила информация о повреждении 18 домов, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Донецкой области. "В результате повреждены частные дома местных жителей… некоторые из них полностью разрушены", — говорится в сообщении.

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    Завершилось разминирование Балаклеи и близлежащих сел

    Пиротехники завершили разминирование жилых кварталов Балаклеи Харьковской области и прилегающих сел. Об этом сообщила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная. По ее словам, всего было изъято около 1000 взрывоопасных предметов, сейчас к электроснабжению уже подключены 95% абонентов Балаклеи. Все боеприпасы, которые разлетелись в результате взрыва в Балаклее, будут ликвидировать на специально построенном полигоне, который сооружают недалеко от города.

    Авдеевка после обстрела Градов
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Авдеевка после обстрела "Градов"

    Порошенко демилитаризировал недостроенный крейсер "Украина"

    Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации недостроенного крейсера "Украина". Об этом сообщил первый заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь. По его словам, также готовится проект постановления Кабинета министров о демилитаризации корабля. Сообщается, что проект согласовали Минобороны и "Укроборонпром" и должны рассмотреть в Министерстве финансов и Министерстве юстиции.

    В Ивано-Франковской области перевернулся автобус с паломниками

    В селе Гошев Долинского района в Ивано-Франковской области перевернулся автобус с паломниками, 10 человек получили травмы, пятеро из них госпитализированы. Согласно информации, 58-летний водитель на подъеме к Гошевского монастырю не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Вначале автобус начал катиться назад и въехал в столб. После столкновения автобус "Неоплан" с паломниками из Тисменицкого района перевернулся на левую сторону.

    Воскресенье протестов в Москве и Санкт-Петербурге: задержаны 600 человек

    Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Около 600 участников несогласованной акции, в том числе ее организатор Алексей Навальный, были задержаны. Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу после того, как власти Москвы отказали ему в проведении митинга в центре города. 

    Акция в Киеве в поддержку задержанных в День Воли в Белоруссии
    Канал "UA:Перший" в Youtube
    Поддержать белорусов к посольству в Киеве пришли около 200 человек

    В Киеве прошла акция в поддержку задержанных в День Воли в Белоруссии

    В Киеве под посольством Белоруссии прошла акция в поддержку задержанных во время Дня Воли 25 марта. В субботу в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла акция оппозиции День воли. В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, 700 человек были задержаны.

    На выборах в Болгарии лидирует партия экс-премьера ГЕРБ

    На досрочных парламентских выборах в Болгарии лидирует партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым с 32,8%. Об этом свидетельствуют данные exit polls. Болгарский парламент состоит из 240 депутатов, которые избираются посредством всеобщего народного голосования на четыре года. Партия проходит в парламент при условии, что за нее проголосовали более 4% избирателей.

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    Именно 26 марта все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом "эпилепсия". Чтобы развеять мифы о болезни, девятилетняя девочка Кессиди Меган, страдающая от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них, и придумала "Фиолетовый день". Инициативу девочки поддержала сначала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии, а затем и другие организации мира. 

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