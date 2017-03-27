Воскресенье протестов в Москве и Санкт-Петербурге: задержаны 600 человек

РИА Новости Украина — Москва

Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Около 600 участников несогласованной акции, в том числе ее организатор Алексей Навальный, были задержаны.

Власти Москвы высоко оценили работу полиции и войск Национальной гвардии на этом мероприятии. Четкая и профессиональная работа правоохранителей предотвратила, по данным московских властей, не одно правонарушение, но и без ЧП не обошлось. В ходе мероприятия был тяжело ранен сотрудник полиции. Также есть сообщение о травмировании представителя СМИ.

Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу после того, как власти Москвы отказали ему в проведении митинга в центре города. Организаторам акции были предложены альтернативные варианты — собраться в Сокольниках и Люблино, но они отказались.

ГУ МВД России по Москве призвало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напомнило, что ответственность за безопасность граждан, в том числе возлагается на его организаторов, о чем они были официально предупреждены.

Как сообщил столичный главк МВД РФ, в процессе шествия, которое состоялось, несмотря на предостережения, были задержаны около 500 человек, включая организатора Навального. Их доставили в отделения для составления протоколов. Теперь нарушителям грозит административная ответственность. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников позже сообщил, что в ходе акции было задержано более 600 человек, эта цифра не окончательная и будет уточняться.

По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, сейчас оппозиционер находится в ОВД "Коньково", принято решение о его задержании на сутки. Суд над ним состоится в понедельник в Тверском суде, сказала адвокат.

Черников также прокомментировал сообщения в социальных сетях о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали ряд несовершеннолетних участников акции.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Несанкционированная акция в Москве против коррупции

"Я не могу сказать, что много (было задержано несовершеннолетних — Ред.), но, к сожалению, это опять же одна из уловок организаторов, которые позвали туда на самом деле людей, которым, может быть, не совсем все объяснили, что это несанкционированное мероприятие, что они тоже могут задерживаться. Они были уверены, что их никто задерживать не будет. А это не так, потому что есть административная практика, с ними разбирались соответствующие структуры правоохранительных органов. Просто подставили людей", — сказал собеседник агентства.

Черников пояснил, что несовершеннолетние были задержаны за провокационное поведение.

"Они себя агрессивно вели, вот в чем проблема. Это проблема, которая вызвала беспокойство", — сказал он. При этом представитель столичных властей отметил, что пока не располагает статистикой, сколько всего несовершеннолетних участников несанкционированной акции было задержано.

Как заявил Владимир Черников, сотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции в центре Москвы действовали четко и профессионально, не поддавались на провокации правонарушителей.

По его словам, и полиция, и Национальная гвардия действовали в соответствии с предписанными указаниями, вели себя достойно, но отвечали на все выпады со стороны людей, которые "заведомо нарушали закон, придя на это мероприятие". Представитель московских властей отметил, что сотрудники полиции сумели пресечь "не одно правонарушение".

Корреспонденты РИА Новости только однажды стали свидетелями применения спецсредств полицейскими — нескольких участников митинга задерживали с применением дубинок. Участники несанкционированной акции скандировали лозунги, после чего несколько полицейских подбежали к кричащим людям, применили дубинки и задержали их возле метро "Пушкинская".

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, который был общественным наблюдателем на акции, отметил провокационные действия участников шествия в отношении правоохранителей. Он рассказал, что, по его ощущениям, многие люди специально хотели быть арестованными, они нарушали общественный порядок, так или иначе, вели себя провокационно по отношению к полиции. И полиция арестовывала их уже на второй, третий, четвертый раз после предупреждения, отметил Григорьев.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Несанкционированная акция в Москве против коррупции

По сообщению столичного главка МВД России, один сотрудник полиции пострадал в ходе акции: обеспечивая общественную безопасность, сотрудник 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве получил удар по голове и был госпитализирован.

Кроме того, сообщалось о травме корреспондента одного из СМИ. Как сообщил РИА Новости представитель Life, в фотокорреспондента издания Владимира Суворова попала брошенная бутылка.

Также сотрудники полиции задержали одного из участников несанкционированной акции, у которого при себе обнаружили газовый пистолет Макарова. В полиции уточнили, что на оружие человек имел разрешение, и во время акции пистолет никак не применялся.

Несанкционированная акция в воскресенье прошла и в Санкт-Петербурге. По данным полиции, акция на Марсовом поле собрала около 3 тысяч человек, были задержания. Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отделы полиции для разбирательств доставлен 131 человек.

Во Владивостоке в несанкционированной акции на Привокзальной площади приняли участие около 500 человек, административные протоколы были составлены на 25 нарушителей, после чего они были отпущены.

Около 90 человек приняли участие в несанкционированном митинге в Хабаровске. По данным краевого управления МВД, на 12 участников были составлены административные протоколы, после чего всех отпустили по домам.

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Как сообщают местные СМИ, организатора акции Алексея Ворсина задержали за час до мероприятия, когда он ехал в такси.

В Воронеже сторонники Навального договорились с властями, и акция прошла санкционированно. В ней приняли участие около 300 человек.

В ходе мероприятия был задержан молодой человек, пытавшийся, по словам организаторов, устроить провокацию. Участники митинга сами пресекли ее, а молодого человека передали в руки полиции. В полиции данный факт не прокомментировали.