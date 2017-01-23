Итоги V сессии Рады Украины: сомнительные достижения без просвета по Минску

РИА Новости Украина

Пятая сессия Верховной Рады Украины, которая длилась почти полгода, завершилась в пятницу, 20 января. При этом парламент так и не рассмотрел законопроекты, направленные на имплементацию минских соглашений, в частности, закон о выборах в Донбассе и конституционные изменения об особом статусе региона.

На фоне фактического отсутствия парламентской коалиции, депутатам было нелегко находить голоса даже под обычные законы, а из-за низкой дисциплины народных избранников спикер парламента был вынужден закрывать заседания досрочно.

Принятие госбюджета на этот год можно считать чуть ли не единственным важным решением Рады за всю работу на сессии. Кроме того, депутаты одобрили пакет законов, необходимых для получения финансовой помощи МВФ.

Согласно утвержденному календарному плану, шестая сессия Верховной рады Украины восьмого созыва начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля, сообщают РИА Новости.

Достижения

Спикер парламента Андрей Парубий, закрывая пятую сессию, назвал самым главным достижением то, что депутаты "не разрешили дестабилизировать украинский парламент и украинское государство". При этом он не уточнил, каким именно образом депутаты это предотвратили.

"Мы смогли пройти по пути реформ во многих сферах: были приняты чрезвычайно важные законы относительно сферы энергетики и коммунальных услуг. Мы продолжили судебную реформу, закон о Высшем совете правосудия стал символом того, что мы решительно настроены на реформирование судебной системы", — сказал спикер. По его словам, в ходе работы сессии депутаты приняли 106 законов, из которых 60 — только в первом чтении.

Парубий напомнил, что Рада впервые за много лет не нарушила сроков рассмотрения главного финансового документа страны. Парламент 21 декабря принял в целом госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. Рост экономики заложен на уровне 3%.

По словам спикера, депутатам также удалось "защитить украинский язык и украинскую книгу".

В ноябре вступил в силу закон, которым установлена обязательная квота в 35% для украинских песен в радиоэфире. Документ, по мнению его авторов, будет способствовать развитию национальной музыки. В то же время более 50 украинских певцов и музыкальных групп выступили против введения квот. Они считают это решение Рады популистским шагом, который может разделить украинцев по языковому принципу и работает против единства в обществе.

В декабре Рада ограничила ввоз на Украину книг из РФ, которые носят "антигосударственный характер". По оценке вице-премьера, 60% книг из РФ не попадут на Украину. Согласно закону, при Госкомитете по вопросам теле- и радиовещания будет создан общественный экспертный совет, который будет по заявке импортеров проверять всю российскую продукцию. Совет в течение 10 дней должен будет принять решение о предоставлении или отказе в разрешении.

В связи с очередной инициативой Киева по запрету российской продукции председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой дать публичную оценку законопроекту о запрете на ввоз российских книг на Украину.

Дисциплина

На эффективности работы украинского парламента в первую очередь сказывается фактическое отсутствие парламентского большинства. У коалиции зачастую нет необходимых 226 голосов для принятия решений, в связи с чем законы принимаются со второй, а иногда и с пятой попытки. Кроме того, депутаты просто не приходят на пленарные заседания.

Накануне вечернее заседание Рады продлилось всего пять минут. Глава парламента был вынужден досрочно закрыть заседание из-за недостаточного количества депутатов в зале. Украинские парламентарии в СМИ объяснили, что это связано с Крещением, а также тем, что многие депутаты уехали на экономический форум в Давосе и на инаугурацию президента США Дональда Трампа.

"Важные решения переносятся в который раз на неопределенный срок. Если "коалиция" и парламент недееспособны, то надо не закрывать заседание и сессию, а выбирать новый. Это уже как долго и болезненно отрывать пластырь — лучше один раз и быстро, чем со стыдом, криками и издевательствами долго и по чуть-чуть. Грустно. Страна разваливается. Лидерство отсутствует", — написала на своей странице в Facebook депутат оппозиционной фракции "Батькивщина" Алена Шкрум.

По мнению сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, отсутствие депутатов на рабочих местах является "позором" для украинского парламента.

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"Я понимаю, что каждому хочется поехать в Вашингтон и в Давос, чтобы представить себя. Но в это же время законы, которые действительно нужны людям, остаются нерассмотренными", — считает он.

О необходимости досрочных выборов в Раду в последнее время неоднократно заявляли партии "Батькивщина", Радикальная партия и "Оппозиционный блок". Срок полномочий нынешнего созыва Верховной рады истекает в 2019 году.

В то же время, руководство Верховной Рады пока не видит предпосылок для переизбрания парламента.

"Демократические коалиции всегда непростые, это объективная реальность. Я не Ванга, чтобы предсказывать, но, думаю, все, кто грезит досрочными выборами, делают фальстарт. В 2017 (году) предпосылок для выборов я не вижу. Хотя, конечно, в нашей стране нельзя зарекаться. Ведь есть определенные силы, как в самом парламенте, так и внепарламентские, которые грезят выборами", — заявила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Согласно обнародованным в конце декабря результатам социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы", семь партий прошли бы в Раду, преодолев пятипроцентный барьер, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время. Больше всего голосов набрали бы партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина", Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Оппозиционный блок", "Радикальная партия" Олега Ляшко и партия мэра Львова Андрея Садового "Самопомощь".

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Решения по Минску

На уходящей сессии украинские депутаты не предприняли никаких шагов по имплементации минских соглашений. Вопросы законодательного предоставления особого статуса Донбассу и проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областях даже не обсуждались.

Более того, в Раду до сих пор не внесен ни один законопроект, который регламентирует проведение выборов в регионе. Также откладывается на неопределенный срок окончательное принятие изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, — из-за несогласованности в вопросе особого статуса Донбасса.

Окончательная повестка на следующую сессию работы парламента пока не утверждена, однако рассмотрения резонансных законов по Донбассу также не ожидается.

Украинские эксперты также не исключают, что весной оппозиция попытается вновь спровоцировать антиправительственные акции и поднимет вопрос о досрочных выборах в Раду. По закону, у правительства Владимира Гройсмана до апреля этого года действует "иммунитет", поэтому в Раде нет юридической возможности инициировать его отставку.