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    Россия

    РФ не планирует переписывать минские договоренности - Лавров

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (165)

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    Лавров уточнил, что информации о том, чтобы Франция, Германия как страны-участницы "нормандского формата", или Донецк и Луганск предлагали эти договоренности поменять.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ не намерена переписывать минские договоренности по урегулированию в Донбассе.

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    "У меня нет каких-либо намерений их (минские договоренности) переписывать. Они закреплены единогласно принятой резолюцией Совета Безопасности ООН", — сказал он на пресс-конференции.

    По словам Лаврова, он "не слышал, чтобы Франция, Германия как страны-участницы "нормандского формата", либо чтобы Донецк и Луганск как участники контактной группы, предлагали эти договоренности поменять". "Наоборот, все мировое сообщество повторяет, что альтернативы минским договоренностям не существует", — отметил глава МИД РФ.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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