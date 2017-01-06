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Лавров обсудил с Эйро украинский кризис – МИД РФ

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Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, Лавров и Эйро в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса.
Здание Министерства иностранных дел РФ
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 6 янв – РИА Новости Украина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Марк Эйро обсудили по телефону в пятницу украинский кризис, подтвердив необходимость соблюдения Минских соглашений, сообщает МИД РФ.

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"Состоялся обмен мнениями по урегулированию украинского кризиса. Министры подтвердили безальтернативность полного выполнения минских договоренностей", — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает РИА Новости.

Ранее статс-секретарь — замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что переговоров в "нормандском" формате по Украине (Украина, Германия, РФ, Франция) на уровне министров иностранных дел в начале года не планируется.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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