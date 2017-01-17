Лавров обвинил США в попытке завербовать дипломата посольства РФ

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в апреле 2016 года спецслужбы США пытались завербовать советника-посланника посольства РФ в Вашингтоне.

"В апреле прошлого года, беспрецедентно, на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника-посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать. Другому нашему дипломату, тоже дипломату старшего звена, американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, засунули в его машину в его отсутствие десять тысяч долларов с предложением о сотрудничестве. Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и сейчас работают на благо российского государства, если кто интересуется", — заявил Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам 2016 года.

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В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон грата объявлены 35 российских дипломатов.