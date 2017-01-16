Песков: украинский вопрос будет частью повестки дня в отношениях РФ и США

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Проблематика украинского кризиса будет частью повестки дня в отношениях России и США, но в каком русле пойдут дискуссии, во многом будет зависеть от того, какую позицию займет новая администрация в Вашингтоне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не соглашусь, что именно после этого испортились отношения Запада и России — не всего Запада отношения испортились. Что касается украинской проблематики, то, безусловно, можно с большой долей уверенности предположить, что это будет частью повестки дня российско-американского диалога в перспективе. Конечно, это будет, но в каком русле будут развиваться дискуссии и обмен мнениями, сейчас мы сказать не сможем, во многом это будет зависеть от той позиции, которую займет новая администрация в Вашингтоне", — сказал Песков журналистам.

Сообщения о предварительных договоренностях относительно встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не соответствуют действительности, подготовки к встрече не ведется, она не обсуждалась Путиным и Трампом, заявил Песков.

О подготовке встречи Трампа и Путина в ночь на воскресенье по европейскому времени сообщила газета Sunday Times. По данным издания, избранный президент США якобы собирается совершить свой первый визит в Исландию, причем там он проведет встречу с Путиным. Об этом его переходная команда якобы уже сообщила британским чиновникам.

"Все сообщения о каких-либо предварительных договоренностях относительно встречи (Путина и Трампа) не соответствуют действительности", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа.

"Каких-либо договоренностей, наметок или какой-то подготовки к встрече не ведется, потому что президент и господин Трамп пока это никак не обсуждали, и каких-либо договоренностей на этот счет нет", — подчеркнул Песков.

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В понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Порошенко также рассчитывает, что украинский вопрос будет оставаться среди первых приоритетов Соединенных Штатов Америки.