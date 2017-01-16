Что будет с Украиной при Трампе. Мнение эксперта-международника

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В понедельник, 16 января, состоится встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом, сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении говорится, что в 8:45 состоится церемония встречи, а в 10:30 Порошенко и Байден сделают заявления для представителей средств массовой информации.

О причинах и последствиях визита вице-президента США, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що означає візит Байдена в Україну фактично напередодні інаугурації Трампа?

— З моєї точки зору, це символічний візит ввічливості. Для Байдена Україна була на порядку денному протягом останніх трьох років пріоритетом номер один, він особисто немало зробив для захисту українських інтересів в адміністрації Обами, і тому, перед тим як піти з посади, він прилетить до Києва сказати важливі слова підтримки. Нічого такого принципово нового очікувати не треба. В принципі, і під час перебування на посаді віце-президент не так вже багато може зробити, але символічну підтримку надати він може і заявити ще раз про те, що американці будуть підтримувати Україну, про те, наскільки важливим він бачить перемогу України в цій ситуації, яка склалася, Байден ще раз може.

Читайте также: Афины и Никосия разработали новую стратегию переговоров по Кипру

Підтримка США України залишиться такою, як була, чи зменшиться?

— Я думаю, що насправді зменшуватись майже немає куди, оскільки реальна підтримка США зводилась в принципі до дипломатичної підтримки, бо якоїсь більш дієвої, військової зокрема, підтримки не було, тому США зберігали підтримку України на мінімальному рівні за час адміністрації Обами, і, скоріше за все, вони зберігатимуть її і надалі, принаймні в тій частині, що стосується санкцій проти Росії, зокрема, на мою думку, невизнання анексії Криму Росією теж зберігатиметься наступною адміністрацією. Але, звичайно, проблема в тому, що ми не перетворюємось на ту державу, якою б США хотіли б нас бачити, і тому є ризик, що зменшиться політична і фінансова підтримка України, хоча вона, повторю, теж достатньо невелика.

Щодо санкцій проти Росії: США, мабуть, ведуть таку політику не тільки щоб якось пристойно виглядати в очах світової спільноти, не тільки тому, що таким чином вони підтримують Україну, але й, мабуть, це вигідно США з економічної точки зору?

— США вигідно зберігати санкції проти Росії в тій частині, що стосується Криму, і не визнавати його анексію, тому що така анексія – порушення норм міжнародного права і порушення принципів світового порядку, на захисті якого знаходяться США як глобальна наддержава. Тому з цієї точки зору, їм, звичайно, вигідно повернути Росію в нормальне правове, нормативне поле, яке існувало після завершення холодної війни. І, крім того, продовжувати антиросійські санкції їм в принципі не важко, бо це питання, яке не вимагає якихось додаткових зусиль чи витрат, тому, з моєї точки зору, це зручний інструмент для стратегічного стримування Росії, для обмеження якихось можливостей чи бажань Кремля, і ним США будуть користуватися просто тому, що це вигідно.

Зараз у США почався тиждень протестів проти Трампа. Наскільки масовими будуть такі протести? Які вони матимуть наслідки і чи матимуть взагалі?

— Перемога Трампа – один з небагатьох випадків, коли президентом став претендент, який набрав меншість голосів виборців, став президентом завдяки особливостям американської виборчої системи, тому, звичайно, можливі якісь протести чи незгоди з боку частини виборців – це нормальне виявлення інтересів чи позиції громадян в демократичній державі. Але я не думаю, що ці протести матимуть якісь серйозні наслідки, бо в США демократія з ефективними усталеними процедурами і нормами, інститутами, і передача влади до нової адміністрації відбудеться спокійно, у стабільній політичній обстановці, і я не думаю, що варто переоцінювати наслідки цих явищ.

Напередодні інавгурації якісь надзвичайні події, інформаційні бомби також не з’являться?

— Все вже, що могло з’явитися, з’явилося – і компромат, і хакери, і спецслужби, – все це вже було обговорено, ефект, який від цього міг бути, відбувся, тому напередодні інавгурації нічого такого, що могло б справити враження якесь на американців або на весь світ стосовно нової адміністрації навряд чи відбудеться.

Хто обійме посаду майбутнього віце-президента США?

— Трамп висувався в президенти, маючи в команді вже визначену кандидатуру віце-президента, і тому тут особливо спекуляцій можна не робити. Віце-президентом стане людина, про яку достатньо мало відомо, і можна сказати лише, що, скоріше за все, його роль у зовнішній і внутрішній політиці США буде достатньо невеликою, в принципі, такою, яка вона є конституційно, якою була і роль Байдена. Єдине, що можна додати, що новий віце-президент навряд чи буде таким самим прихильником України, яким був Байден, і тут навряд чи нам варто сподіватися на якісь додаткові дивіденди від особистих зв’язків когось з нашої адміністрації з новою американською адміністрацією, радше навпаки. А в цілому, звичайно, з тим, що нинішній віце-президент Байден піде з посади, ми втратимо важливий, цінний контакт, той який новий віце-президент, Майк Пенс не зможе замінити.

Яку лінію поведінки мають для себе обрати українські дипломати у відносинах із США, щоб подружитися із новим президентом США?

— Це буде зробити непросто з огляду на ряд помилок, які, з моєї думки, були зроблені нашими політиками, в тому числі, і нашим посольством в США під час передвиборчої кампанії, коли всі стали на бік Клінтон як кандидата від демократичної партії, були чомусь впевнені, що вона переможе, і контакти з командою Трампа були втрачені. Зараз, якимось чином компенсувати це і зробити достатньо швидко, буде важко. Тому, з моєї точки зору, необхідно, по-перше, окрім того, що якимсь чином відбудовувати контакти на особистому рівні, залучати лобістські структури, якісь особисті знайомства і так далі, знаходячи шляхи до нових людей у Вашингтоні, нам потрібен стратегічний план, який містив би чіткі, зрозумілі інтереси для США, які вони поділяють, тобто, що ми хочемо зробити з Україною, чому нас варто підтримувати далі, чи зможемо стати цінним союзником США в регіоні, чи ми будемо продовжувати залишатися проблемною державою, яка постійно вимагає чогось, потребує додаткових коштів, фінансової політичної підтримки і тому подібне. Якщо ми план перетворення на нормального ефективного союзника зможемо представити новій адміністрації, шанс на те, що вони його підтримають з’являться. Якщо ні, то, я думаю, що цілком можливо, що і сьогоднішня, достатньо скромна підтримка з боку США стане ще менше.

Ранее дипломат Василий Филипчук в эфире "ГС" заявил, что жесткие требования возвращения в США ряда послов отражают всю ненормальность, которая сейчас царит в стране относительно передачи власти от Обамы Трампу.