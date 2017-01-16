Трамп: приоритетом Вооруженных сил США будет борьба с ИГ

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что приоритетом американских вооруженных сил будет борьба с террористической группировкой "Исламское государство", но отказался говорить о деталях.

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"ИГ", — ответил Трамп в интервью британской Times и немецкой Bild на вопрос, как он как верховный главнокомандующий обозначит приоритет для американских вооруженных сил.

На уточняющий вопрос, как он будет бороться с ИГ, избранный президент отвечать отказался.

"Это я не скажу, не хочу быть как Обама или другие", — сказал Трамп и привел в пример осаду Мосула.

"Мы за четыре месяца объявили, что будем атаковать Мосул. Я говорил: "Зачем вы об этом предупреждаете?" — заявил он.

"Потому что мы за пять месяцев заявили, что через пять месяцев мы войдем в Мосул. Через четыре месяца мы сказали: "Мы готовимся". И когда мы вошли, уже было слишком много об этом сказано, поэтому было трудно взять город", — прокомментировал свою позицию избранный президент.

Операция по освобождению Мосула на севере Ирака от ИГ продолжается с октября 2016 года.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций.