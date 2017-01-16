Трамп договорится с фармацевтическими компаниями о "медицине для всех"- СМИ

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что его администрация близка к созданию медицинской программы для американцев с лучшими условиями по обслуживанию, чем в программе нынешнего президента США Барака Обамы (Obamacare), сообщает газета Washington Post со ссылкой на интервью Трампа.

Трамп не раскрыл изданию деталей, но сказал, что американская "медицина для каждого" будет построена на основе прямых переговоров правительства с фармацевтическими компаниями по вопросу цен на препараты.

В пятницу палата представителей конгресса США сделала первый шаг к отмене реформы здравоохранения, что было одним из главных обещаний предвыборной кампании Трампа.

Избранный президент намерен отменить реформу и заменить ее другим законом о здравоохранении совместно с республиканцами, которые контролируют обе палаты конгресса. При этом неясно, что будет предложено взамен действующего законодательства.

Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название "Лечение Обамы" (Obamacare), предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали покупать медстраховку. Здравоохранение в США является самым дорогим в мире. Obamacare вызывает в обществе смешанную реакцию. Согласно опросам, около половины американцев считают, что реформу нужно отменить. Тем не менее, около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря Obamacare.

Закон был принят в 2010 году только голосами демократов, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента. Верховный суд поддержал ряд ключевых аспектов реформы. Республиканцы в настоящий момент идут по пути демократов, намереваясь провести изменения в одностороннем порядке, без согласования с оппозицией.