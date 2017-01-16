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Трамп договорится с фармацевтическими компаниями о "медицине для всех"- СМИ

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По словам избранного президента США Дональда Трампа, американская "медицина для каждого" будет построена на основе прямых переговоров правительства с фармацевтическими компаниями по вопросу цен на препараты.
Избранный президент США Дональд Трамп
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что его администрация близка к созданию медицинской программы для американцев с лучшими условиями по обслуживанию, чем в программе нынешнего президента США Барака Обамы (Obamacare), сообщает газета Washington Post со ссылкой на интервью Трампа.

Дональд Трамп и Барак Обама
REUTERS Kevin Lamarque
Команда Обамы пытается саботировать президентство Трампа

Трамп не раскрыл изданию деталей, но сказал, что американская "медицина для каждого" будет построена на основе прямых переговоров правительства с фармацевтическими компаниями по вопросу цен на препараты.

В пятницу палата представителей конгресса США сделала первый шаг к отмене реформы здравоохранения, что было одним из главных обещаний предвыборной кампании Трампа.

Избранный президент намерен отменить реформу и заменить ее другим законом о здравоохранении совместно с республиканцами, которые контролируют обе палаты конгресса. При этом неясно, что будет предложено взамен действующего законодательства.

Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название "Лечение Обамы" (Obamacare), предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали покупать медстраховку. Здравоохранение в США является самым дорогим в мире. Obamacare вызывает в обществе смешанную реакцию. Согласно опросам, около половины американцев считают, что реформу нужно отменить. Тем не менее, около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря Obamacare.

Закон был принят в 2010 году только голосами демократов, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента. Верховный суд поддержал ряд ключевых аспектов реформы. Республиканцы в настоящий момент идут по пути демократов, намереваясь провести изменения в одностороннем порядке, без согласования с оппозицией.

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