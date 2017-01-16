Украина готова к плодотворному сотрудничеству с Трампом - Порошенко

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова к сотрудничеству с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, рассчитывает, что "украинский вопрос" будет оставаться среди первых приоритетов Соединенных Штатов Америки.

"Очень рассчитываем на преемничество в нашей общей работе со стороны новой администрации США… Мы детально обменялись мнениями относительно путей дальнейшего строительства американо-украинского стратегического партнерства. Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией", — сказал Порошенко по итогам переговоров с вице-президентом США Джо Байденом.

Он также выразил надежду, что украинский вопрос и дальше будет оставаться "среди первых приоритетов" нового руководства США.

В свою очередь Байден выразил надежду, что администрация Трампа захочет быть "партнером Украины".

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Ранее американский сенатор Джон Маккейн во время своего визита в Киев заявил, что окружение избранного президента США Дональда Трампа поддерживает Украину.