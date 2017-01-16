РФ и США не ведут переговоры о сокращении ядерного оружия - Песков

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривает возможность сокращения ядерного вооружения в обмен на отмену санкций США против РФ.

"Сейчас каких-либо переговоров на этот счет не ведется", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия возможность сокращения ядерного вооружения.

Он отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами.

"Россия не была инициатором этих рестрикций, и Россия, подчеркивал президент России, не намерена ставить вопрос об этих санкциях в ходе зарубежных контактов", — подчеркнул Песков.

На вопрос о том, не меняется ли позиция Москвы в отношении сокращения ядерных вооружений, Песков подчеркнул, что эта тема может обсуждаться только после вступления Трампа на должность президента.

Трамп заявил о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций, его позицию приводят лондонская Times и немецкая Bild, которым избранный глава государства дал интервью.

Ранее избранный вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп готов предложить новый взгляд на отношения США и РФ.