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    РФ и США не ведут переговоры о сокращении ядерного оружия - Песков

    Тема:

    Смена власти в США (436)

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    Как заявил Дмитрий Песков, антироссийские санкции - это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривает возможность сокращения ядерного вооружения в обмен на отмену санкций США против РФ.

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    "Сейчас каких-либо переговоров на этот счет не ведется", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия возможность сокращения ядерного вооружения.

    Он отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами.

    "Россия не была инициатором этих рестрикций, и Россия, подчеркивал президент России, не намерена ставить вопрос об этих санкциях в ходе зарубежных контактов", — подчеркнул Песков.

    На вопрос о том, не меняется ли позиция Москвы в отношении сокращения ядерных вооружений, Песков подчеркнул, что эта тема может обсуждаться только после вступления Трампа на должность президента.

    Трамп заявил о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций, его позицию приводят лондонская Times и немецкая Bild, которым избранный глава государства дал интервью.

    Ранее избранный вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп готов предложить новый взгляд на отношения США и РФ.

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