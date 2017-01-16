О чем пишут в мире: большое интервью Трампа, парижская конференция

РИА Новости Украина

Большое интервью Трампа. Мировые СМИ (Telegraph, Independent, Guardian, Welt, Spiegel, Huffington Post) распространили интервью избранного президента США Дональда Трампа, которое он дал газетам Times и Bild.

Трамп рассказал о приоритетах во внешней политике, среди которых он назвал борьбу с "Исламским государством", переговоры с Россией по разоружению, которые могут вылиться в ослабление санкций, а также более жесткую иммиграционную политику США даже по отношению к гражданам ЕС.

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Трамп выступил с критикой не только политики, которая проводилась нынешним президентом Бараком Обамой, например, в отношении Израиля, но и соратников по НАТО. Избранный президент США назвал эту организацию устаревшей. Досталось от будущего главы США и Ангеле Меркель.

Касаясь вопроса отношений с Россией, Трамп заявил, что отправной точкой в сближении стран должны стать переговоры по ядерному разоружению. Такой двусторонний договор мог бы стать основой для начала процесса снятия санкций, считает он. Кроме того, он пообещал, что заключит с Великобританией торговую сделку, которая облегчит последствия Brexit.

Британские газеты Independent и Guardian вынесли в заголовок утверждение Трампа о том, что "Brexit станет великим событием для Великобритании". Кроме того, Guardian и немецкая Welt вынесли в заголовок "катастрофическую ошибку" Ангелы Меркель. Spiegel считает главным то, что "Трамп назвал НАТО устаревшей".

Парижская конференция по ближневосточному урегулированию. Крупнейшие СМИ (Wall Street Journal, Los Angeles Times, Times of Israel, Haaretz) пишут про прошедшую в Париже конференцию по палестино-израильскому урегулированию. Во встрече приняли участие около 70 стран.

К участию в конференции французские власти приглашали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса, однако Нетаньяху отказался, назвав конференцию "обманом".

Как отмечается в итоговом коммюнике, участники завершившейся в Париже международной конференции по палестино-израильскому урегулированию призвали каждую сторону "независимо друг от друга продемонстрировать своей политикой и действиями искреннюю приверженность решению двух государств" и воздержаться от односторонних действий, которые могут повлиять на ход переговоров, в том числе по Иерусалиму, границам, безопасности и беженцам.

Издание Wall Street Journal пишет, что "власти на парижской конференции послали Трампу сигнал". Они "использовали воскресную встречу, чтобы направить господину Трампу послание о том, что единственным целесообразным решением конфликта станет создание палестинского государства". Газета Haaretz пишет, что "Трамп был "слоном в комнате" (когда проблема очевидна, но никто не говорит о ней – прим. ред.) для участников конференции в Париже".

Спонтанность Трампа против нацбезопасности. Директор ЦРУ в уходящей американской администрации Джон Бреннан в воскресенье заявил в интервью телеканалу Fox News, что спонтанность избранного президента США Дональда Трампа может помешать ему в вопросах национальной безопасности.

"Когда он говорит или когда он реагирует, просто убедитесь, что он отдает отчет о последствиях (такой реакции) на Соединенные Штаты, а они могут быть глубокими", – сказал он. Об этом пишут ряд западных СМИ, в частности Hill, Spiegel, Welt.

В то время как Welt назвал интервью Бреннана "критикой любви Трампа к выражению мнения в Twitter", Spiegel счел слова директора ЦРУ "суровыми".

Падение фунта. Фунт стерлингов достиг самой низкой отметки с октября. Об этом пишут западные СМИ, такие как Telegraph, Wall Street Journal, Financial Times. Как пишут газеты, падение обусловлено страхами о выходе Великобритании из состава единого рынка ЕС. Ожидается, что об этом во вторник сообщит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По данным Financial Times, фунт упал на 19% с момента референдума. Однако аналитики считают, что к окончанию 2017 года фунт "восстановится".

Большая неудача маленькой ракеты-носителя. Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) осуществило запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520-4 для вывода спутника на орбиту, который завершился неудачей. Об этом сообщил портал Space.com.

Первоначально японские СМИ сообщили, что запуск прошел успешно, но спустя некоторое время ракета-носитель упала в море. Как пишет Independent, причиной падения стали неполадки коммуникационных систем.