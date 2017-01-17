Керри считает, что проблемы между США и РФ возникали по вине Путина

Jim Watson / AFP

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. Госсекретарь США Джон Керри, который покидает свой пост, не считает, что российско-американские отношения были плохими в последние годы, но полагает, что проблемы в них возникали по вине российского руководства.

В ходе интервью телеканалу CNN ведущая Кристина Аманпур спросила Керри, разделяет ли он оценку избранного президента США Дональда Трампа о том, что при администрации Барака Обамы отношения с РФ были плохими.

"Нет, я не думаю, что это (утверждение – ред.) правильно, на самом деле", — ответил госсекретарь.

"В них (отношениях – ред.) были проблемы и были там, где (президента РФ) Владимир Путин делал проблему – Украина, Крым, Сирия", — добавил Керри.

В то же время он напомнил, что США сотрудничали с РФ по целому ряду важных мировых проблем, в частности по иранской ядерной программе, ликвидации химического оружия в Сирии.

"На самом деле, мы также нашли способ делать именно то, о чем говорит Дональд Трамп, чтобы работать с Россией по вопросам, где можно работать с ними", — сказал госсекретарь.

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Среди других областей сотрудничества он назвал гуманитарную сферу и охрану окружающей среды.

Слова Керри контрастируют с общей оценкой чиновников уходящей администрации и членов конгресса США о том, что отношения двух стран в последние годы оказались на самом низком уровне со времен окончания "холодной войны". При этом в Москве разделяют такую оценку, но не считают, что это стало результатом действий РФ.