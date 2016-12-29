Опрос: россияне больше всего доверяют Путину, Шойгу и Лаврову

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Согласно данным еженедельного опроса ВЦИОМ, наибольшим доверием среди россиян пользуются президент России Владимир Путин (62,1%), министр обороны Сергей Шойгу (14%) и глава МИД РФ Сергей Лавров (13,8%), сообщает РИА Новости.

В рейтинге доверия также значатся премьер-министр России Дмитрий Медведев (12,6%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (8,8%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (6,4%) и глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов (2,1%).

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В тоже время рейтинг недоверия возглавили Жириновский (21,2%), Медведев (11,6%), Зюганов (10,1%).

О своем недоверии Путину заявили 1,9% респондентов. При этом деятельность президента одобряют 86,8% респондентов, не одобряют — 9,3%.

Деятельность премьер-министра РФ поддерживают 61,2% опрошенных, деятельность правительства РФ — 63,2%. Не одобряют деятельность Медведева 29,2% респондентов, 27,5% недовольны работой кабмина.

Наибольшей поддержкой россиян пользуются следующие политические партии: "Единая Россия" (48%), ЛДПР (12,1%), КПРФ (8,8%), "Справедливая Россия" (6,5%).

Оппозиционеру Алексею Навальному не доверяют 1,9% опрошенных россиян, противоположной точки зрения придерживаются 0,4%.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах России среди 1600 человек в возрасте старше 18 лет. Для этой выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента.

Ранее сообщалось, что, согласно соцопросу, большинство украинцев считают, что ситуация в стране за год существенно ухудшилась.