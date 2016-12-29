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Социолог: в Украине катастрофа с общественным мнением и доверием власти

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Украинцам кажется, что "все плохо", из-за воздействия СМИ, и в результате информационной войны, а также из-за политической борьбы, потому что "негативная ситуация чаще подается, чем позитивная", считает социолог Владимир Паниотто.
Государственный флаг Украины
РИА Новости Украина Евгений Котенко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинцы не склонны позитивно оценивать результаты уходящего 2016 года, но на самом деле все не так плохо, как кажется. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, сославшись на результаты исследований.

"Если брать восприятие и общественное мнение о ситуации в Украине, то это, собственно, катастрофа: 86% населения говорит о том, что руководство страны ведет Украину в неправильном направлении", - сказал Паниотто.

По его словам, хорошим экономическое положение считает лишь 1% украинцев, плохим — почти 90%.

"Президенту доверяют 14%, не доверяют около 70%. Верховной Раде — еще хуже, ей доверяют 5%, не доверяют 82%", - сообщил социолог.

Он добавил, что, по результатам исследования, "сильно упало доверие граждан ко всем", при этом, если говорить о рейтингах, власть много утратила, а оппозиция выросла — речь идет о "Батькивщине", "Оппозиционном блоке" и новой партии Вадима Рабиновича.

В ходе опросов КМИС исследует и уровень бедности — Паниотто отметил, что "показатель полусубъективный… всем не хватает денег, но кому-то на то, чтобы дополнительную отрасль прикупить, а некоторым — на еду".

Тем не менее, показатель бедности по версии КМИС "коррелирует с показателем, который вычисляет Всемирный банк". "И мы видим, что с 2014-го по 2015 год уровень бедности вырос вдвое, а с 2015-го по 2016 год он практически не изменился", — сообщил социолог.

По результатам исследования выяснилось, что украинцы стали менее счастливыми: "уровень счастья снизился с 60% в 2014 году до 57% в 2015-м и до 54% в 2016 году. Однако, подчеркнул социолог, есть нюанс: уровень счастья снизился "за счет той части (страны — Ред.), на которой были боевые действия… для других территорий он не изменился".

Уровень коррупции: по словам социолога, в сравнении с прошлым годом "восприятие коррупции выросло, люди считают, что есть коррупция".

"Но реально, по опыту, а такой массив данных дает возможность в 17 сферах определить опыт коррупции, уровень коррупции уменьшился по всем трем составляющим — это добровольная коррупция, это коррупция, которую вымогают, это блат", - сказал Паниотто.

В ходе опроса выясняли также уровень интернетизации страны. Паниотто отметил, что в этой сфере в 2016 году наблюдался рост на 5% — "и сейчас 62% населения 18+ доступны по интернету, а если брать и 15-летних, то еще больше".

"Резюме: за последний год уровень бедности стабилизировался, уровень здоровья почти не изменился, уровень счастья практически не изменился для всей территории, процент интернет-пользователей растет, уровень коррупции несколько снизился… То есть, в целом ситуация стабилизировалась", - сказал Паниотто.

Он также отметил, что немного выросли индексы индивидуального и общественного благополучия — "и, как всегда, индекс индивидуального благополучия намного выше общественного, то есть, люди считают, что всем плохо, а им — хорошо".

"Так то резюме оптимистичное под новый год: не все так плохо, как кажется… Иногда нам так кажется из-за того, что по-другому стали работать СМИ… далее, возможно — есть просто информационная война. И, возможно, политическая борьба, которая приводит к тому, что негативная ситуация чаще подается, чем позитивная", - подытожил социолог.

С этим отчасти согласился руководитель социологической группы "Рейтинг" Владимир Антипович, рассказавший о результатах недавнего опроса об успехах и неудачах Украины 2016 года (мы об этом писали).

По словам Антиповича, безусловные успехи, с точки зрения граждан, есть, но их всего два: победа Джамалы на Евровидении и выступление украинских паралимпийцев. Есть некоторые события, которые можно считать достаточно успешными (например, повышение минимальной зарплаты или внедрение е-декларирования). Но вот самые острые и важные направления (ситуация с курсом гривны, тарифы, экономика, ситуация на Донбассе) — "все эти темы однозначно называются не успехами, а провалами за 2016 год".

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