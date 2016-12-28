На корпоративе у Порошенко произошли "две шикарные драки" - СМИ

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Две серьезные драки произошли на предновогодней вечеринке, устроенной фракцией "Блок Петра Порошенко" 22 декабря в принадлежащем президенту спортклубе "5 элемент" в Киеве, сообщил "Вестям" сообщил один из депутатов, присутствовавший на мероприятии.

Сначала к нардепам обратился президент Петр Порошенко, с речью выступил и генеральный прокурор Юрий Луценко. По словам главы государства, БПП — "самая лучшая команда".

"Президент отчитался о состоянии дел в стране, чем, по мнению источника, "показался даже самим депутатам БПП оторванным от реальности". Кроме прочего, по словам нашего собеседника, Порошенко рассказал о том, что исполняются все обещания, которые давал", — сообщает издание.

Луценко, в свою очередь, анонсировал "быстрый процесс по Виктору Януковичу", после которого, как считает глава ГПУ, "мы сможем национализировать деньги".

После этого, по словам собеседника, в течение часа произошли "две шикарные драки", в одной из которых пострадал Борислав Розенблат. Одна из потасовок "была очень громкой, с ронянием урн в курилке, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался".

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Кроме того, как сообщил парламентарий, многие топ-персоны БПП покинули мероприятие через черный вход через полчаса после его начала, поскольку на главном входе многих пытались сфотографировать журналисты.

Ранее сообщалось, что, кроме народных депутатов, на празднике присутствовали все министры, которые были делегированы в правительство фракцией БПП, включая премьер-министра Владимира Гройсмана.