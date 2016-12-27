Аваков не устраивает Порошенко на посту министра - Геращенко

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Президента Петра Порошенко не устраивает представитель "Народного фронта" Арсен Аваков на посту министра внутренних дел, считает член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

Вопрос об отставке Авакова неоднократно поднимали депутаты Верховной Рады. В парламенте зарегистрирован соответствующий проект поставления, однако Рада до сих пор не рассматривала этот документ. Депутаты считают, что Аваков является ответственным за провал процесса аттестации правоохранителей, в том числе и реформирования Национальной полиции и системы МВД в целом. Глава МВД ранее заявлял, что готов уйти в отставку, если для этого будут основания.

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По словам Геращенко, президент и его окружение "борются с министром Аваковым и "Народным фронтом".

"Для президента хорош любой глава МВД, при условии, что его фамилия не Аваков", — сказал Геращенко в интервью изданию "Гордон", обнародованном во вторник.

Ранее беглый депутат Рады Александр Онищенко обвинил администрацию Порошенко в подкупе парламентариев. По его словам, Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка "Народный фронт" потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.