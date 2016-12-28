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АП готовит визит Порошенко в США на февраль 2017 г

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Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев сообщил, что более конкретный разговор о визите Порошенко в США произойдет уже после церемонии инаугурации Дональда Трампа.
Администрация президента Украины
Украинское фото

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Администрация президента Украины Петра Порошенко готовит его визит в США на февраль 2017 года, где он должен встретиться с Дональдом Трампом, который к тому времени вступит в должность президента США, сообщил заместитель главы администрации Константин Елисеев, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Обозреватель".

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REUTERS Valentyn Ogirenko
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Республиканец Трамп победил на выборах президента США 8 ноября, набрав большинство выборщиков от штатов, хотя и уступил по числу голосов избирателей демократу Хиллари Клинтон. В должность он вступит после инаугурации 20 января 2017 года. Ранее Елисеев не исключал возможность визита Порошенко в США в феврале следующего года.

"Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года", – приводит в среду слова Елисеева интернет-издание "Обозреватель".

По словам заместителя главы администрации президента, ранее состоявшийся телефонный разговор между лидерами государств был дружественным.

"Первый блин не стал комом – это хорошо. Новоизбранный президент США, конечно, поинтересовался ситуацией в Донбассе. Было видно, что Дональд Трамп начинает знакомиться с украинским досье. Это также прекрасно. Сам факт этого разговора – свидетельство того, что Трамп готов выстраивать двусторонний диалог. Не хотел бы делать далеко идущие выводы, но, думаю, следующие шаги должны эту тенденцию закрепить", – сказал он.

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Ранее Порошенко поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил его посетить Украину. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что Республиканская партия не будет изменять своим принципам и продолжит поддерживать Киев после избрания президентом Трампа.

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