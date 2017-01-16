Порошенко, Меркель и Олланд заявили о подготовке дорожной карты по "Минску-2"

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора отметили необходимость продолжения работы по подготовке дорожной карты имплементации минских договоренностей, сообщила в понедельник пресс-служба Порошенко.

"Собеседники договорились о необходимости продолжения работы по подготовке дорожной карты имплементации минских договоренностей", — говорится в сообщении.

Указывается, что стороны подчеркнули необходимость достижения прогресса в реализации блока безопасности минских договоренностей, что будет способствовать дальнейшему продвижению на других направлениях мирного урегулирования.

документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук заявил, что власти ожидают внешнего урегулирования конфликта в Донбассе вместо реализации минских соглашений.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.