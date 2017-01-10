Савченко предложила поменять представителей Киева на переговорах в Минске

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко предлагает заменить представителей Киева в контактной группе по Донбассу из-за неэффективной, по ее мнению, работы по обмену пленными.

Во вторник Савченко опубликовала списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев.

"Я предлагаю заменить уставших за три года безрезультатной работы минских переговорщиков на свежих, более профессиональных, которые дадут результат", — написала Савченко во вторник в Facebook, говоря о неудачах Киева в процессе обмена пленными в Донбассе. При этом она не уточнила, о ком именно идет речь.

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Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже депутат была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.