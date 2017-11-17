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    Зарубежье

    Contra Magazin: США стремятся главенствовать в ООН

    (обновлено: )2912
    Республиканская партия США представила законопроект, цель которого заключается в том, чтобы заставить страны поддерживать действия американских политиков в ООН.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Вашингтон начал предпринимать конкретные шаги для достижения максимального контроля над ООН. 

    Республиканцы подготовили законопроект, который должен лишить всяческой поддержки Вашингтона те страны, которые голосуют в ООН вразрез с желанием США.

    Об этом пишут эксперты австрийского издания Contra Magazin. Проанализировав новый законопроект республиканцев, аналитики пришли к заключению, что его суть заключается в наложении штрафов на те страны, которые на уровне ООН выступают против позиции США. 

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    Австрийские эксперты полагают, что законодатели США намерены установить диктатуру Вашингтона в ООН. По сути, новый законопроект — это "открытый политический призыв к созданию системы вассальных государств" и наказанию тех стран, которые не выполняют желания Америки, пишет австрийский Contra Magazin.

    Так, автор публикации австрийский журналист Марко Майер, подчеркивает, что это — "открытый политический призыв к созданию системы вассальных государств", которая должна стать ещё хуже, чем существующая в настоящее время. Ведь, немалое число стран в мире зависят от США в финансовом или военном отношении, подчеркивает автор.

    Contra Magazin сообщает, что американский Госдепартамент уже давно ведёт подробные статистики распределения голосов при голосовании в ООН, по которым затем анализируют, какие страны делают выбор в соответствии с волей США, а какие — против неё. Например, подсчеты показывают, что в 84,9% случаев с решениями Вашингтона соглашается Великобритания, в 79,5% — ФРГ. 

    Как отмечает Майер, пока что это — только проект. Однако, помня о том, что американцы считают себя глобальным гегемоном, возможно, в скором времени он станет законом. В случае, если данный законопроект не будет принят, он иллюстрирует, в каком направлении формируются политические тенденции в Соединённых Штатах Америки. 

    По мнению автора статьи, можно предположить, что очень многие американские конгрессмены проголосуют в поддержку этого законопроекта — исключительно исходя из того, что за многие годы  у них выработалось собственное "империалистическое самосознание", в соответствии с которым США должны играть в мире ведущую роль.

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    США всегда демонстрировали свои претензии на мировую гегемонию, которые возросли при шагах Администрации Трампа за последние недели.

    Напомним, в своем первом выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США призвал к реформированию ООН, заявив, что организация не выполняет своей роли, и обрушился с резкой критикой на Северную Корею, Иран и Венесуэлу. 

    REcoin Group Foundation
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    По словам Трампа, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, препятствием на пути развития ООН стала бюрократия и неэффективное руководство, слишком большие финансовые расходы и чрезмерное количество персонала, сообщает Радио Свобода

    Результаты работы ООН не соответствуют объему выделяемых средств, отметил Трамп в своей речи в Нью-Йорке.

    Отметим также, что страны НАТО выступают против заключения нового Договора ООН о запрещении ядерного оружия. Об этом говорится в опубликованном 20 сентября заявлении Североатлантического совета, являющегося главным политическим руководящим органом альянса, размещенном на сайте НАТО.

    В заявлении Альянса отмечается, что "до тех пор, пока будет существовать ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом".

    В связи с изложенным, показательно, что, как передает агентство Reuters, Россия, Китай, Египет и Боливия в понедельник бойкотировали неофициальное совещание Совбеза ООН по Венесуэле, организованное США.

    Как бы там ни было, действия Трампа иллюстрируют, что президент США стремится максимально контролировать ООН и ФРС. В сложной для него ситуации в США, это даст президенту дополнительные очки, чтобы удержать его позиции в собственной стране. В случае успеха, Трамп также может получить возможность оказывать более ощутимое влияние на многие процессы в мире.

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