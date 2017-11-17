Contra Magazin: США стремятся главенствовать в ООН

Владимир Матвеев, обозреватель

Вашингтон начал предпринимать конкретные шаги для достижения максимального контроля над ООН.

Республиканцы подготовили законопроект, который должен лишить всяческой поддержки Вашингтона те страны, которые голосуют в ООН вразрез с желанием США.

Об этом пишут эксперты австрийского издания Contra Magazin. Проанализировав новый законопроект республиканцев, аналитики пришли к заключению, что его суть заключается в наложении штрафов на те страны, которые на уровне ООН выступают против позиции США.

Австрийские эксперты полагают, что законодатели США намерены установить диктатуру Вашингтона в ООН. По сути, новый законопроект — это "открытый политический призыв к созданию системы вассальных государств" и наказанию тех стран, которые не выполняют желания Америки, пишет австрийский Contra Magazin.

Так, автор публикации австрийский журналист Марко Майер, подчеркивает, что это — "открытый политический призыв к созданию системы вассальных государств", которая должна стать ещё хуже, чем существующая в настоящее время. Ведь, немалое число стран в мире зависят от США в финансовом или военном отношении, подчеркивает автор.

Contra Magazin сообщает, что американский Госдепартамент уже давно ведёт подробные статистики распределения голосов при голосовании в ООН, по которым затем анализируют, какие страны делают выбор в соответствии с волей США, а какие — против неё. Например, подсчеты показывают, что в 84,9% случаев с решениями Вашингтона соглашается Великобритания, в 79,5% — ФРГ.

Как отмечает Майер, пока что это — только проект. Однако, помня о том, что американцы считают себя глобальным гегемоном, возможно, в скором времени он станет законом. В случае, если данный законопроект не будет принят, он иллюстрирует, в каком направлении формируются политические тенденции в Соединённых Штатах Америки.

По мнению автора статьи, можно предположить, что очень многие американские конгрессмены проголосуют в поддержку этого законопроекта — исключительно исходя из того, что за многие годы у них выработалось собственное "империалистическое самосознание", в соответствии с которым США должны играть в мире ведущую роль.

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США всегда демонстрировали свои претензии на мировую гегемонию, которые возросли при шагах Администрации Трампа за последние недели.

Напомним, в своем первом выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США призвал к реформированию ООН, заявив, что организация не выполняет своей роли, и обрушился с резкой критикой на Северную Корею, Иран и Венесуэлу.

По словам Трампа, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, препятствием на пути развития ООН стала бюрократия и неэффективное руководство, слишком большие финансовые расходы и чрезмерное количество персонала, сообщает Радио Свобода.

Результаты работы ООН не соответствуют объему выделяемых средств, отметил Трамп в своей речи в Нью-Йорке.

Отметим также, что страны НАТО выступают против заключения нового Договора ООН о запрещении ядерного оружия. Об этом говорится в опубликованном 20 сентября заявлении Североатлантического совета, являющегося главным политическим руководящим органом альянса, размещенном на сайте НАТО.

В заявлении Альянса отмечается, что "до тех пор, пока будет существовать ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом".

В связи с изложенным, показательно, что, как передает агентство Reuters, Россия, Китай, Египет и Боливия в понедельник бойкотировали неофициальное совещание Совбеза ООН по Венесуэле, организованное США.

Как бы там ни было, действия Трампа иллюстрируют, что президент США стремится максимально контролировать ООН и ФРС. В сложной для него ситуации в США, это даст президенту дополнительные очки, чтобы удержать его позиции в собственной стране. В случае успеха, Трамп также может получить возможность оказывать более ощутимое влияние на многие процессы в мире.