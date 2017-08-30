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    В мире

    Мир объединился против Северной Кореи - постпред США при ООН

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (617)

    (обновлено: )52402
    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что "пришло время для северокорейского режима признать опасность, в которую они сами себя поставили".
    Экстренное заседание СБ ООН по Северной Корее
    Facebook Nikki Haley

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Мир объединился против Северной Кореи, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

    КНДР запустила баллистическую ракету в сторону севера Японии
    Kazuhiro NOGI / AFP
    Летать так летать. КНДР запустила ракету над Японией

    "Мы все требуем от Северной Кореи прекратить ракетные пуски, мы все требуем от Северной Кореи отказаться от ядерного оружия", — заявила Хейли на экстренном заседании СБ ООН. "Мир объединился против Северной Кореи, в этом нет сомнений. Пришло время для северокорейского режима признать опасность, в которую они сами себя поставили", — сказала американский дипломат.

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    Совет Безопасности ООН принял заявление председателя, в котором осудил последние ракетные испытания КНДР, признал их угрозой всем странам и "потребовал, чтобы КНДР немедленно прекратила подобные действия". Также отмечается необходимость КНДР следовать существующим резолюциям СБ ООН и отказаться от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ.

    Напомним, северокорейская ракета во вторник пролетела над территорией Японии и не была сбита, завершив свой полет в Тихом океане в 1180 километрах к востоку от острова Хоккайдо.

    Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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    Позже мировые лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

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