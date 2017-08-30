Мир объединился против Северной Кореи - постпред США при ООН

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Мир объединился против Северной Кореи, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Мы все требуем от Северной Кореи прекратить ракетные пуски, мы все требуем от Северной Кореи отказаться от ядерного оружия", — заявила Хейли на экстренном заседании СБ ООН. "Мир объединился против Северной Кореи, в этом нет сомнений. Пришло время для северокорейского режима признать опасность, в которую они сами себя поставили", — сказала американский дипломат.

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Совет Безопасности ООН принял заявление председателя, в котором осудил последние ракетные испытания КНДР, признал их угрозой всем странам и "потребовал, чтобы КНДР немедленно прекратила подобные действия". Также отмечается необходимость КНДР следовать существующим резолюциям СБ ООН и отказаться от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ.

Напомним, северокорейская ракета во вторник пролетела над территорией Японии и не была сбита, завершив свой полет в Тихом океане в 1180 километрах к востоку от острова Хоккайдо.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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Позже мировые лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.