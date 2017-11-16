Контингент ООН в Украине: базовые требования и функционал

Владимир Матвеев, обозреватель

Госдепартамент подчеркивает открытость США для инициатив, направленных на полную имплементацию Минских соглашений, и Вашингтон и Москва продолжат совместную работу, невзирая на "различные концепции" достижения мира в Донбассе. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи помощника президента России Владислава Суркова со спецпосланником США по Украине Куртом Волкером в Белграде, сообщают Радио Свобода и Голос Америки.

"Неудивительно, что у Соединенных Штатов и России существуют разные концепции того, как установить мир, но мы будем продолжать работать, чтобы к нему прийти", говорится в заявлении, сообщает РС со ссылкой на пресс-службу посольства США в Москве.

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"В Минских соглашениях содержатся политические меры и меры безопасности (по выходу из кризиса). Обе стороны согласились проанализировать сегодняшнюю встречу и подумать о дальнейших путях решения этой проблемы", отмечается в сообщении.

Сообщается, что по итогам состоявшейся встречи в Белграде 13 ноября Сурков сказал, что подробно обсудил "российскую инициативу по развертыванию сил ООН на Украине". По его словам, "американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль", сказал Сурков.

По итогам встречи Волкера и Суркова, в ходе которой обсуждались вопросы урегулирования украинского кризиса, Госдепартамент США выступил с разъяснением ряда аспектов позиции Соединенных Штатов по ситуации в Украине.

"Мы поддерживаем нормандских партнеров в их усилиях по имплементации Минских соглашений, – подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт. – Мы по-прежнему считаем, что идея размещения миротворческого контингента ООН в Украине заслуживает рассмотрения в качестве меры защиты украинских граждан, вне зависимости от языка, этнической и религиозной принадлежности, при соблюдении уважения к суверенитету Украины и в качестве пути к восстановлению территориальной целостности Украины", сообщает Голос Америки.

Сообщается, что "такой контингент должен иметь широкий мандат на обеспечение мира и безопасности по всей зоне конфликта, включая международный мониторинг украинской стороны российско-украинской границы, во избежание углубления и укоренения разногласий, существующих внутри Украины".

"В предстоящие дни и недели мы будем консультироваться с Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы выработать единое понимание масштабов и мандата любой подобной миссии", отметила пресс-секретарь Госдепартамента.

При этом, по словам украинского чиновника, США и Франция готовы профинансировать миротворческую миссию ООН на Донбассе. Об этом сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в прямом эфире 112 Украина.

"США поддерживают Украину в вопросе миротворцев. На сегодняшний день есть позиция и она очень четкая. И США, и Франция готовы финансировать. Заявления США о финансировании миротворцев уже есть", сообщил чиновник.

В этом контексте, по имеющимся сведениям из ряда американских СМИ и источников, администрация президента США Дональда Трампа намерена разместить на Украине миротворческие силы.

"У этой инициативы было бы больше шансов на успех, если бы Вашингтон предложил комплекс мер, в соответствии с которыми Украина останется нейтральной страной и пообещает отказаться от действий, ведущих к дальнейшему расширению НАТО", пишет в The National Interest Дуг Бэндоу.

По его словам, санкциями не удастся заставить Москву "покинуть Крым без геополитического катаклизма". Но "санкции создают условия, в которых Москва неизбежно будет активно подрывать интересы США во всем мире".

Как отмечает американское издание, "Конгресс, возможно, этого не заметил, но Вашингтон утратил способность диктовать другим странам свои условия".

Продолжающийся конфликт на Украине "не выгоден никому". "Для того чтобы последнее мирное предложение администрации достигло своей цели, необходимо устранить причины вмешательства России в дела Украины. Союзники должны заявить о прекращении расширения НАТО", заключает Бэндоу.

Представитель внешнеполитического ведомства США Нойерт также подчеркнула, что "мы открыты для инициатив, которые позволят нам продвинуться к полной имплементации данных (Минских) соглашений".

"Соединенные Штаты не предоставляют (Украине) оборонительные вооружения, но и не исключают такой возможности", цитирует Нойерт Голос Америки.

Наряду с этим, Палата представителей Конгресса США проголосовала 14 ноября за принятие законопроекта, утверждающего военный бюджет страны в 2018 году в размере 692 миллиардов долларов. На поставки оружия Украине предусмотрены 350 миллионов, а на Европейскую инициативу сдерживания — 4,6 миллиарда долларов.

По сообщению СМИ и посольства Украины в США, проект закона дает разрешение на предоставление украинской армии летальных вооружений оборонного характера.

Документ еще должен пройти через Сенат, однако считается, что здесь не будет проблем. Обе палаты парламента достигли компромисса, разработав каждая свой проект бюджета. Последнее слово за президентом Трампом.

Наряду с этим, США обещают поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности, "и, в случае необходимости, усилить цену для Москвы…", сообщает пресс-служба Порошенко по результатам встречи в Киеве 15 ноября президента Украины Петра Порошенко с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.

Напомним, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер заявила на слушаниях в палате представителей Когресса, что Минфин ведет работу по ужесточению санкций против России.