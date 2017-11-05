Охота на призывников. Что ждет новобранцев в армии

Анна Лаба, РИА Новости Украина

На какие только ухищрения не идут в Украине, чтобы обеспечить Вооруженные силы недостающими солдатами. Генеральный штаб ВСУ ошарашил украинских молодых людей призывного возраста: оказывается, те украинцы, кому не пришла повестка осеннего призыва, обязаны в 10-дневный срок сами прийти в военкомат и выяснить свой статус.

"Разъяснение от Генштаба — это, видимо, результат какого-то осеннего обострения, у кого-то разыгралась буйная фантазия. Поскольку это требование абсолютно не соответствует нормам действующего законодательства. У нас есть закон, который это регулирует и регламентирует, и в этом законе таких обязательств на граждан Украины, которые достигли призывного возраста, не возложено. В Законе "О воинской обязанности и воинской службе" нет ни слова о том, что призывники должны являться в день своего рождения или при объявлении призыва на призывные участки и проходить медкомиссию", — пояснил старший партнер адвокатской конторы "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Осенний призыв продлиться в стране до 28 января, за время кампании планируются призвать 10,5 тысяч человек. Хотя призывники срочной службы не привлекаются к участию в АТО, особым желанием вставать под ружье украинцы не горят. Например в Киеве на призывные участки явились только 3,95% призывников. И это после двух-трех этапов оповещения почтой и через ЖЭКи.

Видимо для того, чтобы не сорвать призыв, в столице решили обратиться за помощью в полицию: рейв-вечеринка в ночном клубе Jugendhub закончилась тем, что прямо с танцпола сотрудники полиции доставили 32 человека в пункт сбора призывников для подготовки к отправке на срочную службу. Но тут, конечно правоохранители погорячились, и в результате только 12 из доставленных в военкомат были признаны уклонистами и отправлены на медкомиссию. Крайне низкая явка призывников в военные комиссариаты наблюдается по всей Украине. Например на Херсонщине, только в одном Олешковском районе из почти тысячи военнообязанных на призывные пункты явилось менее трети.

Армия и тюрьма — близнецы-братья?

"Судя по налету на Jugendhub, где у одних нашли наркотики и отправили в полицию, а других — в армию, очевидно, что армия у нас стоит в системе координат очень близко от тюрьмы. И понятно, что в такую армию, как в странах третьего мира, будут скоро ловить прохожих на улицах. Как и все реформы, а это то, чем кичится нынешняя власть, дескать, мы создали Вооруженные силы, все свелось к переодеванию, а на парадах мы видим перекрашенную советскую технику и вооружение. Переодеть армию — это не реформировать ее, наша армия остается ухудшенной копией Советской армии со всеми вытекающими последствиями. И, соответственно, в окопах сидят не дети олигархов, а в основном ребята, закончившие сельское ПТУ, у которых в селе нет работы, и которые за кусок хлеба подписывают контракт, чтобы за 7 тысяч гривен убивать других и рисковать своей жизнью. Понятно, что такая армия — не престижна", — говорит политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Если в 2014 году, когда действительно было много добровольцев, люди бросали бизнес, любимую работу и шли в армию, то сейчас все вернулось на круги своя. Постсоветская модель вооруженных сил, где воруют, начиная от тушенки и заканчивая дизельным топливом, явно не отвечает отвечает современным требованиям и не является поводом для гордости.

"Это армия страны третьего мира мира, поэтому рассказы президента о самой сильной армии в Европе — не более чем низкопробная пропаганда. Поэтому молодежь в такую армию спешить не будет. Туда будет идти только какой-то узкий сегмент, для которого армия позволяет решить текущие материальные трудности, попытаться найти в жизни какую-то перспективу. Но для городской молодежи, где уровень жизни уже чуть повыше, это абсолютно не престижно и не интересно", — объясняет Золотарев.

Отсидеться до отмены призыва

Возможно, молодежь не торопится отдать долг родине, ожидая отмены призыва. Тем более, что еще в середине октября 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что с конца октября украинская армия становится контрактной.

"Я, как президент и Верховный главнокомандующий, могу доложить украинскому народу, что отныне ни одного мобилизованного на фронте, в зоне АТО нет", — заявил глава государства 2 ноября 2016 года, принимая доклад министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко о завершении процесса увольнения в запас военнослужащих в рамках последней, шестой, волны демобилизации. — "И Вооруженные силы Украины полностью должны быть обеспечены добровольцами, воинами-контрактниками, хорошо подготовленными, мотивированными, обученными и обеспеченными".

А в декабре прошлого года глава подкомитета № 5 Комитета реформ Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко заявил, что до 2020 года Вооруженные силы Украины полностью перейдут на контрактную службу.

Армия деградирует

По мнению независимого военного эксперта Олега Жданова, нежелание украинцев служить объясняется полной деградацией армии.

"Начнем с того, что не произошла реформа Вооруженных Сил — ни системная, ни административная, ни реформа управления. Вооруженные Силы Украины были возрождены на патриотической волне, но возрождены в форме и способе старой Советской Армии. И сейчас мы имеем вооруженные силы образца СССР конца 80-х годов. Отсутствие реформ привело к тому, что система управления также осталась старая, советская. Политика президента — официальное непризнание войны, сдерживание наступательных действий и патриотических чувств людей — привела к тому, что мы фактически физически ликвидировали добровольческие батальоны, всячески подавляли патриотические чувства людей. И это привело к оттоку людей с боевым опытом, с патриотическим духом из состава Вооруженных сил Украины", — поясняет Жданов.

Затем государство отказалась от мобилизации, хотя, по мнению Жданова, делать этого было нельзя, так как количество желающих подписать контракт было не настолько велико, чтобы полностью обеспечить укомплектованность ВСУ.

"За 2,5 года после отказа от мобилизации, государство ни разу ни поменяло условия контракта, который фактически не отвечает сегодня рыночным требованиям. И количество желающих подписать контракт, плюс с той атмосферой, которая создана в армии, уменьшается с каждым месяцем. Поэтому отток кадров, особенно офицерских, просто катастрофический. Не забывайте, что характер господина Муженко создал в армии атмосферу лизоблюдства, раболепия и очковтирательства, и поэтому офицеры просто разбегаются", — говорит Жданов.

"Пиджаки" как армейское проклятие

Несмотря на то, что в июне министр обороны заявил, что призыв в армию офицеров запаса завершен, оказалось это еще не конец. В ноябре Министерство обороны может принять решение об очередном призыве. Под него может попасть любой украинец младше 43 лет, будь то мужчина или женщина, который прошел подготовку на военной кафедре. В зону проведения антитеррористической операции таких призывников привлекаю только по желанию, а служба для них длится 18 месяцев.

Но замена кадровых офицеров на людей без профессиональной подготовки, имеющих за плечами лишь военную кафедру, еще больше усугубил ситуацию в Вооруженных силах. Таких офицеров запаса в первую очередь бросают на заполнение вакансий младших офицеров — командиров взводов и рот. То есть тех, кто непосредственно работает с солдатским составом. И это при том, что сейчас сержантский состав в украинской армии практически нивелирован, это, по сути, просто старшие солдаты. Несмотря на то, что в ВСУ ввели сержантские звания и должности по американской системе, но не выделили их в отдельную касту, не создали условия для работы. Не удивительно, что младшие офицеры, не обладая навыками, опытом и специальной подготовкой, создают срочникам невыносимые условия службы.

Помимо всего, солдаты-срочники сейчас несут на себе всю тяжесть жизнедеятельности частей. Фактически это не срочная служба в армии, а отбывание трудовой повинности.

Полгода — и на пушечное мясо

Из-за недостатка в контрактниках сейчас из солдат-срочников делают основной резерв Вооруженных Сил. Солдат, призванный на срочную службу, через 6 месяцев становится полноценным военнослужащим и имеет право подписать контракт.

"И из-за того, что в ВСУ сложилась катастрофическая ситуация и с контрактниками, и с офицерами, а укомплектовывать нужно в первую очередь те части и подразделения, которые находятся в зоне проведения АТО, сейчас командирам напрямую ставят задачи в устной форме: «с тебя, допустим, 4 контрактника на ротацию в зону АТО, с тебя — 5 контрактников». И командир вынужден обеспечить. Этих молодых мальчишек прессуют, уговаривают подписать контракт. И как только он подписывает контракт, он оказывается в зоне АТО. Не имея боевого опыта, навыков, не имея практически ничего, необстрелянные мальчишки, как правило попадают под минометные обстрелы, подрываются на растяжках и гибнут. И кто после этого пойдет на призывной пункт?", — рассказывает Жданов.

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И официальная статистика невосполнимых потерь за последний год от Минобороны подтверждает слова военного эксперта: около 80% погибших — это именно молодые контрактники.

Такая катастрофическая ситуация в ВСУ говорит о том, Генеральный штаб и Министерство обороны, вместо того чтобы проводить реформы, требовать от правительства изменения условий контракта, улучшать социальный пакет, то есть мотивировать людей, чтобы они шли в армию, пытаются затыкать дыры всеми способами, вплоть до граничащих со здравым смыслом.