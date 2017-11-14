МИД назвал число соавторов "жесткой" резолюции ООН по Крыму

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который находится в Нью-Йорке, заявил, что в круг соавторов проекта обновленной резолюции по Крыму вошли 40 стран.

"По состоянию на сейчас мы имеем четыре десятка стран, которые присоединились к числу соавторов резолюции, внесенной на выполнение инициативы президента Украины Петра Порошенко, о чем он заявил во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре", — отметил Кислица в комментарии Укринформу.

По его словам, в настоящее время украинская команда активно работает над продвижением документа среди стран-членов международной организации. "Проводятся многочисленные двусторонние встречи с нашими партнерами и не только для того, чтобы получить максимальную поддержку во время голосования", — сказал представитель МИД Украины.

Ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что во вторник запланировано рассмотрение обновленной резолюции по правам человека в Крыму в рамках Третьего комитета Генассамблеи ООН.

В октябре Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН, который занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами, обновленную резолюцию по правам человека в Крыму. В случае прохождения в комитете документ вынесут на Генассамблею. В новом документе, в частности, содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал проект резолюции "очень сильным и жестким".

Читайте также: Волкер, Донбасс и миротворцы

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России продолжает настаивать, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за присоединение к РФ.