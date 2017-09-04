Ким Чен Ын добивается войны, США готовы защищаться - ООН

ООН, 4 сен — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын добивается войны, Соединенные Штаты ее не хотят, но готовы защищаться, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Его (Ким Чен Ына — ред.) злоупотребление ракетами и ядерные угрозы показывают, что он добивается войны. Война — не то, что хотят США, и мы не хотим ее, но будем защищать наших союзников и свою территорию", — сказала Хейли.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Последние ракетные пуски КНДР были осуществлены неделю назад, 29 августа.