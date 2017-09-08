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    Германия, Франция и США обсудили размещение миссии ООН в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (61)

    (обновлено: )22510
    Официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шефер отметил, что размещение миссии ООН в Донбассе "может стать путем для продвижения вперед".
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Предложение России о размещении миссии ООН в Донбассе обсуждалось правительством и МИД ФРГ с французскими и американскими партнерами, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шефер.

    Кирилл Сазонов. Архивное фото
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    Миссия миротворцев в Донбассе завершится провалом

    "Мы не знаем, что произойдет в Нью-Йорке в следующие недели, но могу сообщить вам, что вчера вечером состоялись интенсивные контакты правительства ФРГ и МИД с нашими французскими партнерами, а также с нашими американскими партнерами. Мы принципиально разделяем оценку, что это может стать путем для продвижения вперед", — сказал Шефер.

    Он добавил, что Россия должна внести ясность в вопросы, которые возникли у партнеров по проекту соответствующей резолюции.

    Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин. В частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

    В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.

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