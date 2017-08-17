Сирия призвала ООН распустить действующую в стране коалицию во главе с США

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Сирия в обращении к СБ ООН призвала распустить действующую в стране международную коалицию во главе с США, причастную, по заявлению сирийского постпреда, к преступлениям.

Об этом говорится в письме постоянного представительства Сирии при ООН, направленном генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН. В обращении содержится призыв к государствам-членам коалиции "дистанцироваться от преступлений, совершенных этой коалицией, от их имени, и незамедлительно ее распустить".

По словам постпреда Сирии Башара Джаафари, своими действиями коалиция "помогает террористическим группам, развязавшим против сирийского народа кампанию террора и убийств". Он отметил, что "в своих официальных заявлениях члены коалиции признали, что в результате их действий, совершенных под предлогом борьбы с терроризмом, были убиты и ранены тысячи сирийских детей, женщин и пожилых людей".

Сирийский постпред также сослался на резолюции Совета Безопасности, "в которых говорится о запрете для всех сторон совершать нападения на гражданское население, больницы, школы и грузы медицинской̆ и продовольственной помощи".

Постпредство Сирии регулярно официально уведомляет всемирную организацию о количестве погибших и пострадавших, а также о разрушениях инфраструктуры и материальных потерях страны в результате действий возглавляемой США коалиции.

Напомним, ранее коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" подтвердила гибель 624 мирных жителей в результате ударов по террористам в Сирии и Ираке с августа 2014 года по июнь 2017 года.

Действия международной коалиции во главе с США в Сирии под предлогом борьбы с ИГ проходят без согласия и координации с сирийским руководством.