Верю — не верю. Терезе Мэй грозит отставка?

Владимир Матвеев, обозреватель

В Великобритании 40 депутатов от правящей Консервативной партии согласились подписать письмо о недоверии премьер-министру страны Терезе Мэй, в то время как переговорщики Евросоюза угрожают заморозить переговоры о торговле, связанные с процессом Brexit. Об этом пишет газета The Times.

Однопартийцы Мэй недовольны тем, что она затягивает переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза – Brexit. Из-за этого в Брюсселе на днях пригрозили "заморозить обсуждение нового торгового соглашения" до марта, если Великобритания не урегулирует законопроект о Brexit, сообщает "Радио Свобода" и британские СМИ.

Евросоюз ожидает от Великобритании выплаты по меньшей мере 60 млрд евро в рамках выполнения финансовых обязательств Лондона перед ЕС.

Британские парламентарии не довольны слабостью и неопределенностью позиции Мэй по выходу Великобритании из Евросоюза. По мнению подписавших письмо парламентариев, Мэй затягивает переговоры по Brexit и не имеет четкой позиции по принципиальным вопросам.

На стороне парламентариев, подписавших письмо в отношении Мэй, по данным издания, выступают некоторые министры кабинета, которое также не согласны с действиями Мэй по Brexit.

Между тем, парламент Великобритании проведет голосование относительно заключительного соглашения с Евросоюзом о выходе из сообщества, заявил британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, сообщает BBC.

Дэвис сказал, что условия выхода Великобритании, включая переходные соглашения и соглашение о правах граждан, должны стать законом через принятие нового законодательства.

Министр уточнил, что парламентарии будут иметь возможность отклонить или внести поправки в такое законодательство, отметив, что "это соглашение будет выполняться только при условии, если парламент одобрит это решение".

В связи с этим, как отмечает британский ресурс, заключительное соглашение не будет частью законопроекта о выходе из ЕС (EU Withdrawal Bill), который преобразует существующее законодательство ЕС в законодательство Великобритании.

Ранее два министра из правительства Мэй ушли в отставку, еще двое, Дэмиен Грин и Борис Джонсон, по данным СМИ, испытывают серьезное давление и могут покинуть свои посты, отмечает британское издание.

В этом контексте на днях The Times сообщила, что лидеры Евросоюза ожидают до конца текущего года отставки правительства Великобритании. По их мнению, к замене премьера или очередным досрочным парламентским выборам может привести нестабильность правительства Мэй.

40 депутатов – это меньше одной десятой британского парламента. Но чтобы отправить премьер-министра в отставку, достаточно собрать еще восемь подписей.

В конце сентября Мэй выступая с речью, посвященной Brexit, заверила, что до 2020 года Лондон будет выполнять свои бюджетные обязательства перед ЕС, взятые на себя в период членства в Евросоюзе. Премьер-министр отметила, что переходный период после выхода страны из ЕС в марте 2019 года будет длиться два года.

Между тем, в апреле глава Европарламента Антонио Таяни пригрозил наложить вето на любую договоренность по Brexit, если она будет нарушать права граждан ЕС.

Напомним, переговоры по Brexit между Лондоном и Брюсселем начались 19 июня и продлятся до конца 2018 года. Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая покинет блок.

Напомним, на минувшей неделе ЕС выдвинул Великобритании ультиматум по Brexit. Решение о переходе к заключительной фазе переговоров должно быть принято на саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе.

Показательно, что на фоне того, что глава правительства Соединённого королевства может лишиться своего кресла, выступая на банкете лорд-мэра лондонского Сити, Мэй подвергла российские власти сильнейшей критике за все время своего пребывания во главе британского правительства. Она обвинила Москву в том, что "она вмешивается в выборы и осуществляет кибершпионаж", передает 14 ноября ВВС.

Вместе с тем премьер заметила, что Великобритания поддерживает улучшение отношений с Россией, в ее стремлении к миру. Согласно ВВС, по словам Мэй, хотя Лондон не хочет "вечной конфронтации" с Россией, Британия "намерена защищать свои интересы".

Ее слова резко контрастируют с ремарками президента США Дональда Трампа, который на минувшей неделе заявил, что он верит президенту России Владимиру Путину, когда тот заверяет, что российские власти не вмешивались в американскую президентскую кампанию.

В начале ноября Борис Джонсон сказал парламентариям, что не видел никаких доказательств того, что Россия пыталась вмешаться в британские выборы или в голосование по Brexit.

По словам Мэй, Великобритания, оставляя ЕС, сохраняет "полную приверженность НАТО" и стремится "заключить соглашение по Brexit, которое "укрепит наши либеральные ценности".