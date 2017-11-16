Россия заблокировала в СБ ООН проект США по расследованию химатак в Сирии

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Россия заблокировала в Совете безопасности ООН американский проект резолюции о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии (СМР).

Совет в четверг должен был рассмотреть два проекта резолюции о продлении работы миссии — американский и российский. Однако постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании, что отзывает свой проект, так как члены СБ не согласились голосовать по нему после американского проекта.

После этого на голосование был вынесен проект резолюции США. Документ получил поддержку 11 стран, против выступили Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия. Китай и Египет воздержались при голосовании.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия "убила" миссию ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

"Россия убила совместный механизм расследования, который имеет подавляющую поддержку этого совета. Искоренив наши возможности определить тех, кто совершил атаки, Россия подорвала наши возможности предотвратить будущие атаки", — сказала Хейли.

Мандат СМР истекает в пятницу, 17 ноября.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила в начале апреля о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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​Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.