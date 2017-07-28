Конрад Ренкас: Варшаве давно следует надеть на себя смирительную рубашку

РИА Новости Украина

Не нужно быть экспертом, чтобы заметить, что у Польши все больше и больше проблем. Угрозы ограничений как следствие внешней и внутренней политики Варшавы звучат и с Запада, и с Востока. Некоторые эксперты даже предположили, что Польша постепенно сама себя обрекает на изоляцию.

Почему так происходит и есть ли выход из этой сложной ситуации? Об этом интервью Sputnik Polska с Конрадом Ренкасом (Konrad Rękas), политологом и известным публицистом.

В среду Европейская комиссия объявила о том, что у Польши есть один месяц, чтобы ответить на вопрос о переселении беженцев. Если ответ будет неудовлетворительным, последуют ограничения. В течение месяца Польша также должна урегулировать все проблемы, связанные с реформой судебной системы. Россия тоже предупредила, что примет ответные меры в связи с планами польского правительства по ликвидации советских памятников. А если к этому еще добавить и постоянные трения с Украиной на историческом фоне… Возникает логичный вопрос: что не так в польской политике, почему ее подвергают критике со всех сторон?

— Парадоксально, но должен признать, что единственный период, когда внешняя политика польского государства была своего рода влиятельной, был период Польской Народной Республики. В остальные периоды своей истории правящие элиты постоянно подводили страну к такой ситуации, когда Польша оказывалась в одиночестве на международной арене, или, что гораздо хуже, во враждебных отношениях со всеми своими соседями — более могущественными государствами, или же подвергалась шантажу со стороны великих держав. К сожалению, внешняя политика правительства "Права и справедливости" (PiS) прекрасно вписывается в печальную череду известных событий как довоенного периода, так и предыдущих периодов истории Польши.

Причин этому несколько. Самой главной причиной является плохая подготовка кадров правящей партии. Плохой кадровый состав Министерства иностранных дел — профессионально слабые сотрудники, которые работали еще при прежних правительствах. Кроме того, отсутствует какая-либо стратегическая концепция, разработанная дипломатической мыслью в Польше. Все эти идеи Троеморья, Междуморья и прочие, которые являются продуктом политической мысли Польши — всего лишь лозунги. И к этому надо добавить еще один момент. Польские власти, с одной стороны, относятся к внутренней политике как к части международных отношений. Это означает, что они очень зависимы от того, что приказывает им главная столица Западного мира, а с другой стороны, они используют лозунги и слоганы внешней политики для внутренней борьбы. Возьмем, к примеру, антинемецкую фразеологию, которую часто использует "Право и Справедливость" — ясно, что цель здесь только одна: это подтвердить якобы патриотический характер партии ПиС в глазах избирателей, и в то же время указать на позицию оппозиционной "Гражданской Платформы" и лично Дональда Туска как партии чужой в Польше, в частности, немецкой. Ситуация настолько тяжелая и грустная, что на самом деле у нас в Польше есть что-то вроде немецкой партии или европейской, которая конкурирует с партией американской. Полякам не хватает только польской партии.

Вы говорите о фанатах Америки. Польша надеется только на одного союзника — США. Но они так далеко… а изоляция опасна.

— Станислав Мацкевич, польский писатель, сформулировал когда-то теорию "экзотических союзов". Коротко это выглядит так: если упадок одного государства существенным образом не влияет на независимость и интересы другого государства, с которым оно находится в союзнических отношениях, то такой союз является экзотическим.

Такие союзы были у Польши с Великобританией и Францией. Упадок Польши не влиял существенным образом на стратегическую позицию этих стран, такой же ситуация остается и сейчас. Польша, конечно же, может возбуждаться, слушая речи Дональда Трампа. Однако следует помнить: любой кризис в Польше, любой удар, нанесенный Польше в связи с Украиной, или экономический, цивилизационный, миграционный кризис – не повлияют каким-либо образом на американские интересы. Поэтому США не будут заинтересованы в том, чтобы вытащить Польшу из этих кризисов. Принципы геополитики не изменились. Друзей нужно искать рядом, а врагов – далеко, а не наоборот. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский должен, в конце концов, этому научиться.

Можно ли в принципе что-либо подсказать польскому руководству, например, в отношениях с Москвой, которые всё больше ухудшаются?

— Польскому руководству лучше бы уйти в отставку, надеть на себя самостоятельно смирительную рубашку и отправиться в лечебное учреждение. Это было бы очень полезно для Польши, польской геополитики и польского общества. Но, к сожалению, пока это невозможно.

Конечно же, даже студент первого курса политологии, наблюдая за польско-российскими отношениями, очень быстро и просто назвал бы поистине детские и фундаментальные ошибки Польши.

Оценивая трудности в экономических отношениях, следует отметить, что это Польша присоединилась к эмбарго и экономической войне против России. Если жаловаться на высокие цены газа, то следует помнить, что это польская сторона захотела переподписать договор с Газпромом, при этом одновременно начала чрезвычайно дорогостоящие и ненужные инвестиции в польский газовый терминал в Свиноустье. Ведь известно, что у стран, которые имеют плохие политические отношения с Россией, возникают проблемы, связанные с благоприятными и выгодными экономическими контактами.

Если говорить о польских пропагандистских аргументах – потенциальной угрозе со стороны Москве, то зачем же так агрессивно уничтожать памятник советским воинам? Каждое действие рождает противодействие.

Другой пример – "Северный поток". Каждое очередное правительство Польши предпринимает множество бессмысленных усилий, чтобы осложнить реализацию проекта, который все-равно будет реализован. Было время, когда нужно было согласиться на вторую нитку газопровода Ямал-Западная Европа. Тогда польская сторона этого не сделала.

Повторюсь, нормализация польско-российских отношений разрешит большую часть дипломатических проблем Польши и очень многие экономические вопросы, измучившие наше сельское хозяйство, наш экспорт и нашу энергетику.

Нужно только включить один переключатель, который кто-то заблокировал. При этом, повесить над ним понятную всем табличку: "Не трогать!". И всё изменится на 180 градусов.