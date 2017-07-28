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    Зарубежье

    Конрад Ренкас: Варшаве давно следует надеть на себя смирительную рубашку

    (обновлено: )20131
    Если говорить о польских пропагандистских аргументах – потенциальной угрозе со стороны Москве, то зачем же так агрессивно уничтожать памятник советским воинам, задается вопросом польский эксперт.
    Конрад Ренкас
    Facebook Конрада Ренкаса

    РИА Новости Украина

    Не нужно быть экспертом, чтобы заметить, что у Польши все больше и больше проблем. Угрозы ограничений как следствие внешней и внутренней политики Варшавы звучат и с Запада, и с Востока. Некоторые эксперты даже предположили, что Польша постепенно сама себя обрекает на изоляцию.

    Почему так происходит и есть ли выход из этой сложной ситуации? Об этом интервью Sputnik Polska с Конрадом Ренкасом (Konrad Rękas), политологом и известным публицистом.

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    Agencja Gazeta/Lukasz Cynalewski via REUTERS
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    В среду Европейская комиссия объявила о том, что у Польши есть один месяц, чтобы ответить на вопрос о переселении беженцев. Если ответ будет неудовлетворительным, последуют ограничения. В течение месяца Польша также должна урегулировать все проблемы, связанные с реформой судебной системы. Россия тоже предупредила, что примет ответные меры в связи с планами польского правительства по ликвидации советских памятников. А если к этому еще добавить и постоянные трения с Украиной на историческом фоне… Возникает логичный вопрос: что не так в польской политике, почему ее подвергают критике со всех сторон?

    — Парадоксально, но должен  признать, что единственный период, когда внешняя политика польского  государства была своего рода влиятельной, был период Польской Народной Республики. В остальные периоды своей истории правящие элиты постоянно подводили страну к такой ситуации, когда Польша оказывалась в одиночестве на международной арене, или, что гораздо хуже, во враждебных отношениях со всеми своими соседями — более могущественными государствами, или же подвергалась шантажу со стороны великих держав. К сожалению, внешняя политика правительства "Права и справедливости" (PiS) прекрасно вписывается в печальную череду известных событий как довоенного периода, так и предыдущих периодов истории Польши.

    Причин этому несколько. Самой главной причиной является плохая подготовка кадров правящей партии. Плохой кадровый состав Министерства иностранных дел — профессионально слабые сотрудники, которые работали еще при прежних правительствах. Кроме того, отсутствует какая-либо стратегическая концепция, разработанная дипломатической мыслью в Польше. Все эти идеи Троеморья, Междуморья и прочие, которые являются продуктом политической мысли Польши — всего лишь лозунги. И к этому надо добавить еще один момент. Польские власти, с одной стороны, относятся к внутренней политике как к части международных отношений. Это означает, что они очень зависимы от того, что приказывает им главная столица Западного мира, а с другой стороны, они используют лозунги и слоганы внешней политики для внутренней борьбы. Возьмем, к примеру, антинемецкую фразеологию, которую часто использует "Право и Справедливость" — ясно, что цель здесь только одна: это подтвердить якобы патриотический характер партии ПиС в глазах избирателей, и в то же время указать на позицию оппозиционной "Гражданской Платформы" и лично Дональда Туска как партии чужой в Польше, в частности, немецкой. Ситуация настолько тяжелая и грустная, что на самом деле у нас в Польше есть что-то вроде немецкой партии или европейской, которая конкурирует с партией американской. Полякам не хватает только польской партии.

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    РИА Новости Украина
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    Вы говорите о фанатах Америки. Польша надеется только на одного союзника — США. Но они так далеко… а изоляция опасна.

    — Станислав Мацкевич, польский  писатель, сформулировал когда-то теорию "экзотических союзов". Коротко  это выглядит так: если упадок  одного государства существенным  образом не влияет на независимость  и интересы другого государства, с которым оно находится в союзнических отношениях, то такой союз является экзотическим.

    Такие союзы были у Польши с Великобританией и Францией. Упадок Польши не влиял существенным образом на стратегическую позицию этих стран, такой же ситуация остается и сейчас. Польша, конечно же, может возбуждаться, слушая речи Дональда Трампа. Однако следует помнить: любой кризис в Польше, любой удар, нанесенный Польше в связи с Украиной, или экономический, цивилизационный, миграционный кризис – не повлияют каким-либо образом на американские интересы. Поэтому США не будут заинтересованы в том, чтобы вытащить Польшу из этих кризисов. Принципы геополитики не изменились. Друзей нужно искать рядом, а врагов – далеко, а не наоборот. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский должен, в конце концов, этому научиться.

    Можно ли в принципе что-либо подсказать польскому руководству, например, в отношениях с Москвой, которые всё больше ухудшаются?

    — Польскому руководству  лучше бы уйти в отставку, надеть  на себя самостоятельно смирительную рубашку и отправиться в лечебное учреждение. Это было бы очень полезно для Польши, польской геополитики и польского общества. Но, к сожалению, пока это невозможно.

    Конечно же, даже студент первого курса политологии, наблюдая за польско-российскими отношениями, очень быстро и просто назвал бы поистине детские и фундаментальные ошибки Польши.

    Оценивая трудности в экономических отношениях, следует отметить, что это Польша присоединилась к эмбарго и экономической войне против России. Если жаловаться на высокие цены газа, то следует помнить, что это польская сторона захотела переподписать договор с Газпромом, при этом одновременно начала чрезвычайно дорогостоящие и ненужные инвестиции в польский газовый терминал в Свиноустье. Ведь известно, что у стран, которые имеют плохие политические отношения с Россией, возникают проблемы, связанные с благоприятными и выгодными экономическими контактами.

    Польский флаг
    East News Adam Wysocki
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    Если говорить о польских пропагандистских аргументах – потенциальной угрозе со стороны Москве, то зачем же так агрессивно уничтожать памятник советским воинам? Каждое действие рождает противодействие.

    Другой пример – "Северный поток". Каждое очередное правительство Польши предпринимает множество бессмысленных усилий, чтобы осложнить реализацию проекта, который все-равно будет реализован. Было время, когда нужно было согласиться на вторую нитку газопровода Ямал-Западная Европа. Тогда польская сторона этого не сделала.

    Повторюсь, нормализация польско-российских отношений разрешит большую часть дипломатических проблем Польши и очень многие экономические вопросы, измучившие наше сельское хозяйство, наш экспорт и нашу энергетику.

    Нужно только включить один переключатель, который кто-то заблокировал. При этом, повесить над ним понятную всем табличку: "Не трогать!". И всё изменится на 180 градусов.

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