Сенат Польши одобрил скандальный законопроект о реформе Верховного суда

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Сенат Польши одобрил законопроект о реформе Верховного суда, сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, следующей стадией принятия законопроекта станет одобрение президента страны Анджея Дуды.

В настоящее время на рассмотрении президента находятся два законопроекта, изменяющих работу судебных органов в стране. Кроме того, после многодневного обсуждения и несмотря на критику оппозиции и многочисленных акций протеста сейм Польши принял законопроект, реформирующий работу Верховного суда страны.

Глава государства и правящая партия внесли в данные документы ряд компромиссных поправок, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей. Той же позиции придерживаются европейские институты, Еврокомиссия заявила о возможности запуска санкционной процедуры из-за угрозы нарушения Варшавой законодательства ЕС, что может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

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