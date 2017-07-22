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    Сенат Польши одобрил скандальный законопроект о реформе Верховного суда

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    После многодневного обсуждения и несмотря на критику оппозиции и многочисленных акций протеста сейм Польши принял законопроект, реформирующий работу Верховного суда страны. Следующей стадией принятия законопроекта станет одобрение президента.
    Флаг Польши. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Сенат Польши одобрил законопроект о реформе Верховного суда, сообщает агентство Рейтер.

    Митинг против закона о Верховном суде в Польше
    REUTERS Agencja Gazeta/ Grzegorz Skowronek/via REUTERS
    Масштабный митинг против закона о Верховном суде в Польше

    По данным агентства, следующей стадией принятия законопроекта станет одобрение президента страны Анджея Дуды.

    В настоящее время на рассмотрении президента находятся два законопроекта, изменяющих работу судебных органов в стране. Кроме того, после многодневного обсуждения и несмотря на критику оппозиции и многочисленных акций протеста сейм Польши принял законопроект, реформирующий работу Верховного суда страны.

    Глава государства и правящая партия внесли в данные документы ряд компромиссных поправок, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей. Той же позиции придерживаются европейские институты, Еврокомиссия заявила о возможности запуска санкционной процедуры из-за угрозы нарушения Варшавой законодательства ЕС, что может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

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    Ранее глава Евросовета Дональд Туск усомнился в том, что в отношении Польши действительно будет запущена санкционная процедура из-за спорной судебной реформы.
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