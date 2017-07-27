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    Качиньский обвинил Еврокомиссию в психологическом давлении на Польшу

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    По мнению Качиньского, запуск второго этапа санкционной процедуры в отношении Польши требует единогласия стран ЕС: "Я уверен, что его не достигнут".
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    facebook.com/Jarosław-Kaczyński

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что позиция Еврокомиссии в вопросе судебной реформы в Польше — попытка психологического давления, международное право — на стороне Варшавы.

    "Это попытки психологического давления… Международная политика очень жестока, мы должны это принимать, но также должны очень твердо защищать свои интересы", — заявил Качиньский в эфире TV Trwam.

    Люди протестуют против судебных реформ в Познани, Польша
    Agencja Gazeta/Lukasz Cynalewski via REUTERS
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    По его мнению, запуск второго этапа санкционной процедуры в отношении Польши требует единогласия стран ЕС. "Я уверен, что его не достигнут", — считает политик.

    "Нужно твердо добиваться (своего) и просто не бояться. Ссылаться на европейское право, потому что оно на нашей стороне, но оно, к сожалению, не соблюдается в ЕС очень долгое время, но мы должны бороться, чтобы оно соблюдалось", — подчеркнул он.

    Ранее первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия готова запустить санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС, как только принятый в стране закон о работе всеобщих судов будет опубликован. Еврокомиссия также предупредила власти Польши, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда.

    Тиммерманс также заявил, что Еврокомиссия направила официальную рекомендацию властям Польши, дающую Варшаве один месяц на снятие всех претензий.

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